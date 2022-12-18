Survivor 2023 kadrosu netleşmeye başladı: Survivor yeni sezon ne zaman başlayacak? 2023 yarışmacıları kimler?

Survivor 2023 kadrosu netleşmeye başladı. Acun Ilıcalı, kişisel hesabından Survivor yeni sezonunda yarışacak isimleri paylaşıyor. Ilıcalı, son olarak kadroda yer alacağı kesinleşen 4. ismi duyurdu. Peki, Survivor yeni sezon ne zaman başlayacak? Survivor 2023 sezonunda kimler yarışacak?

Survivor 2023 kadrosu netleşmeye başladı: Survivor yeni sezon ne zaman başlayacak? 2023 yarışmacıları kimler? - 1

Her yıl farklı bir formatla izleyicilerin karşısına çıkan Survivor'ın 2023 kadrosu da şekillenmeye başladı. Sosyal medya hesabından Survivor 2023'le ilgili paylaşımlar yapmaya başlayan Acun Ilıcalı, yarışmacı kadrosunu duyurmaya devam ediyor.

Survivor 2023 kadrosu netleşmeye başladı: Survivor yeni sezon ne zaman başlayacak? 2023 yarışmacıları kimler? - 2

Büyük bir heyecanla beklenen yarışmanın açıklanan son ismi ise şarkıcı Yusuf Güney oldu. Ilıcalı haberi, "Sevgili Yusuf Güney, Survivor 2023 kadrosuna dahil oldu, başarılar dilerim" sözleriyle duyurdu

Survivor 2023 kadrosu netleşmeye başladı: Survivor yeni sezon ne zaman başlayacak? 2023 yarışmacıları kimler? - 3

İLK ÜÇ İSİM

Murat Eken, Berdan Mardini ve Ümit Erdim ise açıklanan ilk üç isimdi.

Survivor 2023 kadrosu netleşmeye başladı: Survivor yeni sezon ne zaman başlayacak? 2023 yarışmacıları kimler? - 4

SURVİVOR YENİ SEZON NE ZAMAN?

Survivor 2023 sezonunun Masterchef'in sezonu tamamlamasının ardından başlaması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl Survivor 15 Ocak 2022 tarihinde ekran macerasına başlamıştı.

N-LIFE HABERLERİ

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