Survivor 2023 kadrosu netleşmeye başladı: Survivor yeni sezon ne zaman başlayacak? 2023 yarışmacıları kimler?

Her yıl farklı bir formatla izleyicilerin karşısına çıkan Survivor'ın 2023 kadrosu da şekillenmeye başladı. Sosyal medya hesabından Survivor 2023'le ilgili paylaşımlar yapmaya başlayan Acun Ilıcalı, yarışmacı kadrosunu duyurmaya devam ediyor.
Büyük bir heyecanla beklenen yarışmanın açıklanan son ismi ise şarkıcı Yusuf Güney oldu. Ilıcalı haberi, "Sevgili Yusuf Güney, Survivor 2023 kadrosuna dahil oldu, başarılar dilerim" sözleriyle duyurdu
Murat Eken, Berdan Mardini ve Ümit Erdim ise açıklanan ilk üç isimdi.
Survivor 2023 sezonunun Masterchef'in sezonu tamamlamasının ardından başlaması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl Survivor 15 Ocak 2022 tarihinde ekran macerasına başlamıştı.