Survivor 2023 kadrosu netleşmeye başladı: Survivor yeni sezon ne zaman başlayacak? 2023 yarışmacıları kimler?

Her yıl farklı bir formatla izleyicilerin karşısına çıkan Survivor'ın 2023 kadrosu da şekillenmeye başladı. Sosyal medya hesabından Survivor 2023'le ilgili paylaşımlar yapmaya başlayan Acun Ilıcalı, yarışmacı kadrosunu duyurmaya devam ediyor.