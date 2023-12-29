Survivor 2024 ne zaman başlayacak? Survivor All Star mavi ve kırmızı takım yarışmacıları kimler?
Survivor 2024 All Star yarışmasının ne zaman başlayacağı, sevilen yarışma programının takipçileri tarafından merakla bekleniyor. Her sezonuyla ayrı bir heyecan yaratan Survivor All Star'da bu sezon format değişikliği yaşanacak ve artık SMS olmadan performansa göre eleme yapılacak. Peki, Survivor 2024 ne zaman başlayacak? Survivor All Star mavi ve kırmızı takım yarışmacıları kimler?
Survivor 2024 için geri sayım başladı. Yeni formatıyla bu sezon dikkat çeken Survivor 2024 All Star'da SMS sistemi kalktı. Yarışmanın sevenleri ise Survivor'ın başlayacağı tarihi sorguluyor. Peki, Survivor 2024 ne zaman başlayacak?