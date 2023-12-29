Survivor 2024 ne zaman başlayacak? Survivor All Star mavi ve kırmızı takım yarışmacıları kimler?

Survivor 2024 All Star yarışmasının ne zaman başlayacağı, sevilen yarışma programının takipçileri tarafından merakla bekleniyor. Her sezonuyla ayrı bir heyecan yaratan Survivor All Star'da bu sezon format değişikliği yaşanacak ve artık SMS olmadan performansa göre eleme yapılacak. Peki, Survivor 2024 ne zaman başlayacak? Survivor All Star mavi ve kırmızı takım yarışmacıları kimler?

Survivor 2024 ne zaman başlayacak? Survivor All Star mavi ve kırmızı takım yarışmacıları kimler? - 1

Survivor 2024 için geri sayım başladı. Yeni formatıyla bu sezon dikkat çeken Survivor 2024 All Star'da SMS sistemi kalktı. Yarışmanın sevenleri ise Survivor'ın başlayacağı tarihi sorguluyor. Peki, Survivor 2024 ne zaman başlayacak?

N-LIFE HABERLERİ

Survivor 2024 ne zaman başlayacak? Survivor All Star mavi ve kırmızı takım yarışmacıları kimler? - 2

2024 SURVİVOR ALL STAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor 2024 All Star ilk bölümüyle 1 Ocak 2023 Pazartesi günü saat 20.00'da TV8'de yayınlanacak.

Survivor 2024 ne zaman başlayacak? Survivor All Star mavi ve kırmızı takım yarışmacıları kimler? - 3

TAKIMLAR BELLİ OLDU

Survivor 2024 All Star'da kadrolar netleşti.

TV8 ekranlarında yayınlanan programda Acun Ilıcalı yarışmacıları Mavi ve Kırmızı olarak iki takıma ayırdı.

Öte yandan izleyiciyle buluşmaya hazırlanan yarışmanın yeni formatında yarışmacılar SMS olmadan performansa göre değerlendirilecek.

Survivor 2024 ne zaman başlayacak? Survivor All Star mavi ve kırmızı takım yarışmacıları kimler? - 4

SURVİVOR 2024 YARIŞMACILARI

MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI

Nefise Karatay
Seda Ocak
Begüm Yücetan
Sahra Işık
Seda Aktuğlu
Damla Can
Hakan Hatipoğlu
Yiğit Poyraz
Yasin Obuz
Özgür Tetik
Yunus Emre
Ogeday Girişken

KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI

Pınar Saka
Merve Aydın
Nagihan Karadere
Gizem Memiç
Aleyna Kalaycıoğlu
Berna Canbeldek
Doğukan Manço
Furkan Kızılay
Ersin Korkut
Sercan Yıldırım
Turabi
Bozok Gören
Nihat Altınkaya

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