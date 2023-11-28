Survivor 2024 ne zaman başlayacak? Survivor All Star'da 19. yarışmacı belli oldu

Survivor 2024 All Star'ın ne zaman başlayacağı, heyecan dolu yarışma programının takipçileri tarafından sorgulanmaya başladı. Yeni Survivor konseptiyle ilgili ipucu veren Acun Ilıcalı, izleyicileri heyecanlandırmıştı. Merakla beklenen yeni sezon öncesinde yayın tarihi araştırılıyor. Ilıcalı yarışmaya dahil olan 19 ismi sosyal medya hesabından duyurdu. Peki, Survivor 2024 ne zaman başlıyor? İşte Survivor 2024 All Star yarışmacıları.

Survivor 2024 ne zaman başlayacak? Survivor All Star'da 19. yarışmacı belli oldu - 1

Survivor 2024 All Star için geri sayım başladı. Yayınlanmaya başladığı günden itibaren ilgiyle izlenen Survivor 2024'ün yayın tarihi merak ediliyor. Acun Ilıcalı ise sosyal medya hesabından yarışmaya şu ana kadar katılacak olan yarışmacıları duyurdu. Peki, Survivor 2024 ne zaman başlıyor?

N-LIFE HABERLERİ

Survivor 2024 ne zaman başlayacak? Survivor All Star'da 19. yarışmacı belli oldu - 2

SURVİVOR 2024 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor 2024 All Star'ın yayın tarihi henüz açıklanmadı ancak yarışmanın geçtiğimiz sene 15 Ocak'ta başladığı göz önüne alındığında bu sene de Ocak ayının ilk haftasında başlaması bekleniyor.

Survivor 2024 ne zaman başlayacak? Survivor All Star'da 19. yarışmacı belli oldu - 3

SURVİVOR KONSEPTİ DEĞİŞİYOR

Geçtiğimiz sezonun büyük final gecesi Acun Ilıcalı 2024 sezonu konseptini açıkladı.

Acun Ilıcalı, "Önümüzdeki senenin konsepti SMS'siz Surivivor'la geliyoruz. Seyirci oylaması olmayacak. All Star yapıyoruz. İki takım da All Star olacak. Ada konseyinden adaylar çıkıyor, düelloda kaybeden eleniyor." dedi.

Survivor 2024 ne zaman başlayacak? Survivor All Star'da 19. yarışmacı belli oldu - 4

SURVİVOR'DA 19 YARIŞMACI BELLİ OLDU

Survivor 2024 All Star'da 19 isim Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. İşte açıklanan o isimler;

- Nihat Altınkaya
- Nagihan Karadere
- Ogeday Girişken
- Aleyna Kalaycıoğlu
- Sercan Yıldırım
- Damla Can
- Turabi Çamkıran
- Poyraz Yiğit
- Merve Aydın
- Nefise Karatay
- Doğukan Manço
- Seda Ocak
- Sahra Işık
- Yasin Obuz
- Gizem Memiç
- Özgür Tetik
- Furkan Kızılay
- Ersin Korkut
- Hakan Hatipoğlu

DAHA FAZLA GÖSTER