Survivor 2024 ne zaman başlayacak? Survivor All Star'da 19. yarışmacı belli oldu

Survivor 2024 All Star için geri sayım başladı. Yayınlanmaya başladığı günden itibaren ilgiyle izlenen Survivor 2024'ün yayın tarihi merak ediliyor. Acun Ilıcalı ise sosyal medya hesabından yarışmaya şu ana kadar katılacak olan yarışmacıları duyurdu. Peki, Survivor 2024 ne zaman başlıyor?