Survivor 2024 ne zaman başlayacak? Survivor All Star'da 19. yarışmacı belli oldu
Survivor 2024 All Star'ın ne zaman başlayacağı, heyecan dolu yarışma programının takipçileri tarafından sorgulanmaya başladı. Yeni Survivor konseptiyle ilgili ipucu veren Acun Ilıcalı, izleyicileri heyecanlandırmıştı. Merakla beklenen yeni sezon öncesinde yayın tarihi araştırılıyor. Ilıcalı yarışmaya dahil olan 19 ismi sosyal medya hesabından duyurdu. Peki, Survivor 2024 ne zaman başlıyor? İşte Survivor 2024 All Star yarışmacıları.
Survivor 2024 All Star için geri sayım başladı. Yayınlanmaya başladığı günden itibaren ilgiyle izlenen Survivor 2024'ün yayın tarihi merak ediliyor. Acun Ilıcalı ise sosyal medya hesabından yarışmaya şu ana kadar katılacak olan yarışmacıları duyurdu. Peki, Survivor 2024 ne zaman başlıyor?