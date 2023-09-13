Survivor 2024 ne zaman başlıyor? Survivor All Star yarışmacıları belli oluyor

Survivor 2024'ün ne zaman başlayacağı, sevilen yarışma programının takipçileri tarafından sorgulanmaya başladı. Geçtiğimiz sezon finalinde yeni Survivor konseptiyle ilgili ipucu veren Acun Ilıcalı, yarışmanın takipçilerini heyecanlandırmıştı. Merakla beklenen Survivor 2024 öncesinde yayın tarihi araştırılmaya başladı. Peki, Survivor 2024 ne zaman başlıyor?

Survivor 2024 ne zaman başlıyor? Survivor All Star yarışmacıları belli oluyor - 1

Survivor 2024 All Star yarışması için heyecanlı bekleyiş başladı. Geçtiğimiz sezonun final gecesinde yeni konsepti duyuran Acun Ilıcalı, yarışacak olan isimleri de tek tek açıklamaya başladı. Peki, Survivor 2024 ne zaman başlayacak?

N-LIFE HABERLERİ

Survivor 2024 ne zaman başlıyor? Survivor All Star yarışmacıları belli oluyor - 2

SURVİVOR 2024 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor 2024 All Star'ın yayın tarihi henüz açıklanmadı ancak yarışmanın geçtiğimiz sene 15 Ocak'ta başladığı göz önüne alındığında bu sene de Ocak ayının ilk haftasında başlaması bekleniyor.

Survivor 2024 ne zaman başlıyor? Survivor All Star yarışmacıları belli oluyor - 3

SURVİVOR KONSEPTİ DEĞİŞİYOR

Geçtiğimiz sezonun büyük final gecesi Acun Ilıcalı 2024 sezonu konseptini açıkladı.

Acun Ilıcalı, "Önümüzdeki senenin konsepti SMS'siz Surivivor'la geliyoruz. Seyirci oylaması olmayacak. All Star yapıyoruz. İki takım da All Star olacak. Ada konseyinden adaylar çıkıyor, düelloda kaybeden eleniyor." dedi.

Survivor 2024 ne zaman başlıyor? Survivor All Star yarışmacıları belli oluyor - 4

SURVİVOR'DA 8 YARIŞMACI BELLİ OLDU

Survivor 2024 All Star'da 8 isim Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. İşte açıklanan o isimler;

- Nihat Altınkaya
- Nagihan Karadere
- Ogeday Girişken
- Aleyna Kalaycıoğlu
- Sercan Yıldırım
- Damla Can
- Turabi Çamkıran
- Poyraz Yiğit

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