Survivor 2024 ne zaman başlıyor? Survivor All Star yarışmacıları belli oluyor
Survivor 2024'ün ne zaman başlayacağı, sevilen yarışma programının takipçileri tarafından sorgulanmaya başladı. Geçtiğimiz sezon finalinde yeni Survivor konseptiyle ilgili ipucu veren Acun Ilıcalı, yarışmanın takipçilerini heyecanlandırmıştı. Merakla beklenen Survivor 2024 öncesinde yayın tarihi araştırılmaya başladı. Peki, Survivor 2024 ne zaman başlıyor?
Survivor 2024 All Star yarışması için heyecanlı bekleyiş başladı. Geçtiğimiz sezonun final gecesinde yeni konsepti duyuran Acun Ilıcalı, yarışacak olan isimleri de tek tek açıklamaya başladı. Peki, Survivor 2024 ne zaman başlayacak?