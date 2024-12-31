Survivor 2025 ne zaman başlayacak? Survivor yarışmacıları kimler? Ünlüler Gönüllüler kadrosu

Survivor 2025 sezonunun başlamasına saatler kaldı. Ocak ayında başlayacak olan Survivor, Ünlüler Gönüllüler formatıyla ekranlarda olacak. Yarışmayı heyecanla bekleyen izleyiciler, Ünlüler Gönüllüler kadrosundaki isimleri araştırıyor. Peki, Survivor 2025 ne zaman başlayacak? Survivor yarışmacıları kimler?

Survivor 2025 ne zaman başlayacak? Survivor yarışmacıları kimler? Ünlüler Gönüllüler kadrosu - 1

Acun Ilıcalı'nın sunumu ile yıllardır ekran macerası devam eden fenomen yarışma programı Survivor'un yeni sezonu için geri sayım devam ediyor. Survivor adasında ünlüler ve gönüllülerin kıyasıya rekabetine sahne olacak yarışmanın 2025 tarihi yayımlanan tanıtımlarla duyuruldu.

N-LIFE HABERLERİ

Survivor 2025 ne zaman başlayacak? Survivor yarışmacıları kimler? Ünlüler Gönüllüler kadrosu - 2

Ekranların fenomeni haline gelen Survivor bu yıl sezon açılışını erken yapacak.  Eski sezonların en iddialı isimlerinin yer aldığı Survivor Ünlüler Gönüllüler All Star 1 Ocak 2025 tarihinde ekranlara "merhaba" diyecek.

Survivor 2025 ne zaman başlayacak? Survivor yarışmacıları kimler? Ünlüler Gönüllüler kadrosu - 3

SURVİVOR 2025 ÜNLÜLER KADROSU

Zeynep Alkan
Serenay Aktaş
Batuhan Karacakaya
Adem Kılıç
İsmail Balaban
Ayşe Yüksel
Sema Aydemir
Barış Murat Yağcı
Yağmur Banda

Survivor 2025 ne zaman başlayacak? Survivor yarışmacıları kimler? Ünlüler Gönüllüler kadrosu - 4

SURVİVOR 2025 GÖNÜLLÜLER KADROSU

Tuğba Yeni
Dilşah Kurt
Batuhan Gökgöz
Mevlüt Koçak
Göksu Küçükali
Adilhan Numan
Kaan Kazgan
Kübra Avcı

Survivor 2025 ne zaman başlayacak? Survivor yarışmacıları kimler? Ünlüler Gönüllüler kadrosu - 5

SURVİVOR NEREDE ÇEKİLİYOR?

Survivor Dominik Cumhuriyeti'nde çekilmektedir. Dominik Cumhuriyeti, Karayiplerdeki Hispanyola adasında yer alan bir ülkedir. Hispanyola, Porto Riko'nun batısında, Küba ve Jamaika'nın doğusunda yer alıyor.

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