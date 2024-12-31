Survivor 2025 ne zaman başlayacak? Survivor yarışmacıları kimler? Ünlüler Gönüllüler kadrosu

Acun Ilıcalı'nın sunumu ile yıllardır ekran macerası devam eden fenomen yarışma programı Survivor'un yeni sezonu için geri sayım devam ediyor. Survivor adasında ünlüler ve gönüllülerin kıyasıya rekabetine sahne olacak yarışmanın 2025 tarihi yayımlanan tanıtımlarla duyuruldu.