Survivor 2025 ne zaman başlayacak? Survivor yarışmacıları kimler? Ünlüler Gönüllüler kadrosu
Survivor 2025 sezonunun başlamasına saatler kaldı. Ocak ayında başlayacak olan Survivor, Ünlüler Gönüllüler formatıyla ekranlarda olacak. Yarışmayı heyecanla bekleyen izleyiciler, Ünlüler Gönüllüler kadrosundaki isimleri araştırıyor. Peki, Survivor 2025 ne zaman başlayacak? Survivor yarışmacıları kimler?
Acun Ilıcalı'nın sunumu ile yıllardır ekran macerası devam eden fenomen yarışma programı Survivor'un yeni sezonu için geri sayım devam ediyor. Survivor adasında ünlüler ve gönüllülerin kıyasıya rekabetine sahne olacak yarışmanın 2025 tarihi yayımlanan tanıtımlarla duyuruldu.