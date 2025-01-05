Survivor 2025'te kim elendi? Survivor All Star'a veda eden ilk yarışmacı
Survivor 2025'te adaya veda eden ilk isim belli oldu. Gönüllüler takımı, oynanan üç dokunulmazlık oyununu kaybedince dört kadın yarışmacı eleme potasına girdi. Düeollalar sonucunda kadın yarışmacılardan biri Survivor'a veda etti. Peki, Survivor 2025'te kim elendi? İşte Survivor All Star'a veda eden ilk yarışmacı...
Survivor 2025'te, üst üste kaybedilen üç dokunulmazlık oyununun ardından Gönüllüler takımı zor bir haftayla karşılaştı. Bu hafta, kadınlar eleme haftası olarak belirlenmişti ve bu nedenle takımın dört kadın yarışmacısı, Dilşah, Kübra, Göksu ve Tuğba, eleme potasına girmek zorunda kaldı.