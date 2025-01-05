Survivor 2025'te kim elendi? Survivor All Star'a veda eden ilk yarışmacı

Survivor 2025'te adaya veda eden ilk isim belli oldu. Gönüllüler takımı, oynanan üç dokunulmazlık oyununu kaybedince dört kadın yarışmacı eleme potasına girdi. Düeollalar sonucunda kadın yarışmacılardan biri Survivor'a veda etti. Peki, Survivor 2025'te kim elendi? İşte Survivor All Star'a veda eden ilk yarışmacı...

Survivor 2025'te kim elendi? Survivor All Star'a veda eden ilk yarışmacı - 1

Survivor 2025'te, üst üste kaybedilen üç dokunulmazlık oyununun ardından Gönüllüler takımı zor bir haftayla karşılaştı. Bu hafta, kadınlar eleme haftası olarak belirlenmişti ve bu nedenle takımın dört kadın yarışmacısı, Dilşah, Kübra, Göksu ve Tuğba, eleme potasına girmek zorunda kaldı.

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Survivor 2025'te kim elendi? Survivor All Star'a veda eden ilk yarışmacı - 2

Gönüllüler takımı için bu durum, takım içindeki dengelerin sarsıldığı ve stratejilerin yeniden gözden geçirildiği bir döneme işaret etti. Her yarışmacı, ada hayatında kalmak ve hayallerini sürdürmek için sonuna kadar savaşmak zorunda kaldı. Yarışmanın bu kritik aşamasında, potadaki her bir yarışmacı için strateji ve dayanıklılık sınavı başladı.

Survivor 2025'te kim elendi? Survivor All Star'a veda eden ilk yarışmacı - 3

SURVİVOR'DA İLK KİM ELENDİ?

Survivor 2025'te, Gönüllüler takımı üç dokunulmazlık oyununu kaybetti ve dört kadın yarışmacı eleme potasına girdi: Dilşah, Tuğba, Kübra ve Göksu. İlk düellolarda Tuğba ve Dilşah galip gelerek potadan çıktı.

Survivor 2025'te kim elendi? Survivor All Star'a veda eden ilk yarışmacı - 4

Kübra ve Göksu arasındaki final düellosunda, Kübra 4-1 öne geçmesine rağmen Göksu skoru 4-4'e getirdi. Son oyunu kazanan Göksu oldu ve böylece Survivor 2025'e veda eden ilk yarışmacı Kübra Avcı oldu.

Survivor 2025'te kim elendi? Survivor All Star'a veda eden ilk yarışmacı - 5

VEDA AÇIKLAMASI

Survivor'dan ilk elenen isim olan Kübra; "Kimin nasibiyse o olsun. 4-1'den gelen skordu. Onun nasibiymiş,ben elimden gelen mücadeleyi verdim. Onun nasibiymiş." ifadelerini kullandı.

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