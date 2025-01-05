Survivor 2025'te kim elendi? Survivor All Star'a veda eden ilk yarışmacı

Gönüllüler takımı için bu durum, takım içindeki dengelerin sarsıldığı ve stratejilerin yeniden gözden geçirildiği bir döneme işaret etti. Her yarışmacı, ada hayatında kalmak ve hayallerini sürdürmek için sonuna kadar savaşmak zorunda kaldı. Yarışmanın bu kritik aşamasında, potadaki her bir yarışmacı için strateji ve dayanıklılık sınavı başladı.