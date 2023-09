Survivor All Star 2024’te yarışacak üç yeni isim belli oldu

All Star 2024'ün dokuzuncu yarışmacısı Merve Aydın oldu.

Ilıcalı, "Survivor finalistlerinden sevgili Merve, yaşadığı sakatlık kabusundan sonra zafer için All Star’da. Merve her zaman Merve’dir" diyerek Aydın'ın All Star 2024 kadrosuna katıldığını duyurdu.