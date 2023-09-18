Survivor All Star 2024’te yarışacak üç yeni isim belli oldu
Bu yıl Survivor All Star'da yarışacak yeni yarışmacılar Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Survivor All Star'ın yeni isimleri Yasin Obuz, Sahra Işık ve Gizem Memiç oldu. İşte Ocak'a dair Acun Ilıcalı'nın yorumu ve Survivor'ın şimdiye kadar açıklanan diğer yarışmacıları...
Survivor 2023, 13 Haziran akşamı yapılan final programı ile sona ermiş ve kıyasıya mücadelenin kazananı Nefise olmuştu. Bu yıl düzenlenecek Survivor All Star'da ise kimlerin yarışacağı ise merak konusu olmuştu.
SMS oylaması yapılmayacak Survivor All Star 2024’te yarışacak üç yeni isim daha belli oldu.