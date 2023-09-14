Survivor All Star 2024’ün dokuzuncu yarışmacısı Merve Aydın oldu
Bu yıl Survivor All Star'da yarışacak sekizinci yarışmacı Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Survivor All Star'ın yeni ismi Merve Aydın oldu. İşte Aydın'a dair Acun Ilıcalı'nın yorumu ve Survivor'ın şimdiye kadar açıklanan diğer yarışmacıları...
Survivor 2023, 13 Haziran akşamı yapılan final programı ile sona ermiş ve kıyasıya mücadelenin kazananı Nefise olmuştu. Bu yıl düzenlenecek Survivor All Star'da ise kimlerin yarışacağı ise merak konusu olmuştu.
Survivor All Star 2024’ün dokuzuncu yarışmacısı belli oldu.