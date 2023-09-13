Survivor All Star 2024’ün sekizinci yarışmacısı Yiğit Poyraz oldu

All Star 2024'ün yedinci yarışmacısı Turabi Çamkıran oldu.

Turabi'nin fotoğrafını paylaşan Acun Ilıcalı, "Survivor tarihinin efsane ismi Turabi 3. kez şampiyon olmak için All Star'a geliyor. MTV'de katıldığı programda birinci olarak bizi gururlandıran Turabi'nin bu sefer zorlu rakipleri karşısında ne yapacağını merak ediyorum" dedi.