Survivor All Star 2024’ün yeni yarışmacısı Doğukan Manço oldu
Bu yıl Survivor All Star'da yarışacak yeni yarışmacı Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Survivor All Star'ın yeni ismi Doğukan Manço oldu. İşte Manço'ya dair Acun Ilıcalı'nın yorumu ve Survivor'ın şimdiye kadar açıklanan diğer yarışmacıları...
Survivor 2023, 13 Haziran akşamı yapılan final programı ile sona ermiş ve kıyasıya mücadelenin kazananı Nefise olmuştu. Bu yıl düzenlenecek Survivor All Star'da ise kimlerin yarışacağı ise merak konusu olmuştu.
Survivor All Star 2024’ün yeni yarışmacısı belli oldu.