Survivor All Star eleme adayları kimler oldu? İşte Survivor'da potaya kalan isimler
1 Ocak 2024'te başlayan Survivor All Star mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Zorlu şartlarda varolma savaşı veren yarışmacılar, aynı zamanda ödül ve dokunulmazlık oyunlarıyla mücadele ediyor. Survivor'da adaya veda eden ilk isim Doğukan Manço olmuştu. Peki, Survivor All Star eleme adayları kimler oldu? İşte Survivor'da potaya kalan isimler...
Survivor 2024 All Star'da bir dokunulmazlık oyunu ve konsey heyecanı daha geride kaldı. Kıyasıya mücadelenin sonunda oyunun kazananı Mavi Takım olurken, Kırmızı takım üçüncü eleme adayını belirlemek için konseye gitti.