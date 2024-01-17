Survivor All Star eleme adayları kimler oldu? İşte Survivor'da potaya kalan isimler

SAHRA IŞIK'IN AÇIKLAMALARI

Survivor eleme adayı gösterilmesi ardından açıklama yapan Sahra, elinden geleni yapıp potadan çıkacağını belirtti. Işık; "Bir yandan şaşırdım bir yandan şaşırmadım. İstediğim performansla başlayamadım. Dost gibi yan yana duranlarla düşman gibi duranlar gözümde aynı. Bütün arkadaşlarım beni kötü niyetle yazmadı. En önemli şey Survivor bana olgunluk kattı. Açıklama yapmak zorunda değiller. Canları sağolsun. Üç tane gitme adayı arkadaşım var, hiçbir rakibimi küçümsemiyorum. Elimden gelenin en iyisini yapıp bu potadan çıkacağım. Bu kendime gelmem için bir fırsat olabilir." ifadelerini kullandı.