Survivor All Star eleme adayları kimler oldu? İşte Survivor'da potaya kalan isimler

1 Ocak 2024'te başlayan Survivor All Star mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Zorlu şartlarda varolma savaşı veren yarışmacılar, aynı zamanda ödül ve dokunulmazlık oyunlarıyla mücadele ediyor. Survivor'da adaya veda eden ilk isim Doğukan Manço olmuştu. Peki, Survivor All Star eleme adayları kimler oldu? İşte Survivor'da potaya kalan isimler...

Survivor All Star eleme adayları kimler oldu? İşte Survivor'da potaya kalan isimler - 1

Survivor 2024 All Star'da bir dokunulmazlık oyunu ve konsey heyecanı daha geride kaldı. Kıyasıya mücadelenin sonunda oyunun kazananı Mavi Takım olurken, Kırmızı takım üçüncü eleme adayını belirlemek için konseye gitti.

N-LIFE HABERLERİ

Survivor All Star eleme adayları kimler oldu? İşte Survivor'da potaya kalan isimler - 2

Yapılan oylamanın sonucunda potaya giden dördüncü isim belli oldu. Daha önceki konseyler sonucunda Berna, Seda ve Kardeniz eleme adayları arasında yer almıştı.

Survivor All Star eleme adayları kimler oldu? İşte Survivor'da potaya kalan isimler - 3

DÖRDÜNCÜ ELEME ADAYI KİM OLDU?

Çoğunluğun ismini yazdığı isim Sahra Işık oldu. 7 oy alan Işık, yarışmanın dördüncü eleme adayı oldu.

Survivor All Star eleme adayları kimler oldu? İşte Survivor'da potaya kalan isimler - 4

SAHRA IŞIK'IN AÇIKLAMALARI

Survivor eleme adayı gösterilmesi ardından açıklama yapan Sahra, elinden geleni yapıp potadan çıkacağını belirtti. Işık; "Bir yandan şaşırdım bir yandan şaşırmadım. İstediğim performansla başlayamadım. Dost gibi yan yana duranlarla düşman gibi duranlar gözümde aynı. Bütün arkadaşlarım beni kötü niyetle yazmadı. En önemli şey Survivor bana olgunluk kattı. Açıklama yapmak zorunda değiller. Canları sağolsun. Üç tane gitme adayı arkadaşım var, hiçbir rakibimi küçümsemiyorum. Elimden gelenin en iyisini yapıp bu potadan çıkacağım.  Bu kendime gelmem için bir fırsat olabilir." ifadelerini kullandı.

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