Survivor All Star finali ne zaman yapılacak? Survivor final tarihi 2024

Survivor 2024 finali için geri sayım başladı. Aylardır süren mücadele kısa bir süre sonra bitecek, Survivor All Star sezonunun şampiyonu belli olacak. Peki, Survivor All Star finali ne zaman yapılacak?

Survivor All Star finali ne zaman yapılacak? Survivor final tarihi 2024 - 1

All Star formatıyla ekranlara gelen Survivor'da heyecan günden güne artıyor. Kısa süre sonra şampiyonun belli olacağı Survivor'ın finaline dair ayrıntılar belli oldu.

N-LIFE HABERLERİ

Survivor All Star finali ne zaman yapılacak? Survivor final tarihi 2024 - 2

SURVİVOR ALL STAR FİNALİ NE ZAMAN?

Survivor All Star büyük final, 13 Haziran 2024 Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak. 2024 şampiyonunun belli olacağı final gecesi canlı olarak yayınlanacak. Aylardır Dominik'te süren mücadelenin ardından büyük final Türkiye'de yapılacak. İstanbul Nefes Orman Açık Hava Sahnesi finale sahne olacak.SMS oylaması sonucuna göre şampiyon olacak.

Survivor All Star finali ne zaman yapılacak? Survivor final tarihi 2024 - 3

FİNAL NŞAMPİYON NASIL BELİRLENECEK?ASIL OLACAK?

Acun Ilıcalı,  finalin nasıl yapılacağını şu sözlerle açıkladı:

"Arkadaşlar finale giden yol şöyle ortaya çıkacak. Dokunulmazlık oyununu altınız birden oynuyorsunuz. Kuralların detaylarını Murat anlatacak ama herkes herkesle oynayacak. Bir kişi dokunulmaz olacak. Ada konseyi olmayacak. Ertesi gün bir daha oynayacaksınız. Kalan 5 kişi yine herkes birbiriyle oynayacak, 2.dokunulmaz oyununa çıkacak ve kalan 4 kişi düelloya çıkacak. Daha sonra final oyunları başlayacak. Final oyunları için 5 yarışmacı yine sahneye çıkacak. Birinci oyunun galibi birinci finalist oluyor. İkinci oyunun galibi ikinci finalist. Kalan 3 kişi İstanbul'da canlı yayında düello oynayacak. 5 yarışmacı İstanbul'a gitme hakkına sahip olacak. Final günü 4 yarışmacıyla olacak. 4 yarışmacı İstanbul'da tarihi bir finalde rekabet edecek. Kazanan yılın Survivor'ı olacak" dedi.

Survivor All Star finali ne zaman yapılacak? Survivor final tarihi 2024 - 4

FİNAL BİLETİNİ ALAN İLK YARIŞMACI

Yeni sistemde üst üste oyun oynayan yarışmacılardan ilk finalist, çıktığı 14 oyunun 10'unu kazanan Batuhan Karacakaya oldu. Karacakaya'nın rakipleri ilerleyen günlerde belli olacak.

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