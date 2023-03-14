Survivor birleşme partisi ne zaman? Acun Ilıcalı'dan parti tarihi hakkında açıklama

Survivor 2023'de birleşme partisi için sayılı gün kaldı. Birleşme Partisi ardından ünlüler ve gönüllüler takımında yarışmacılar bireysel olarak şampiyonluk yarışına girecek.
Ilıcalı konseyde yaptığı açıklamada birleşme partisinin 2 hafta sonra olacağını açıkladı. Açıklamaya göre, 26 Mart'ta birleşme partisinin yapılması bekleniyor.
Konseyde birleşme partisiyle ilgili açıklama yapan Acun Ilıcalı, tarihin yaklaştığını işaret etti ve o tarihe kadar sürecin nasıl ilerleyeceğini anlattı.
Ilıcalı açıklamada; "Survivor'da birleşme yakınlaşmıştır. 2 hafta sonra birleşme partisi olacak. Bu arada kötü haberim var. Birleşmeye kadar hızlandırılmış eleme var; o yüzden 2 değil 3 yarışmacı veda edecek. Birleşmeden 1 gün önce eleme olacak. Ara verdiğimiz dönem var o yüzden elemeyi hızlandıracağız. Üç yarışmacı giderse birleşme sayısı güzelleşiyor. Bir veda olacaktı ama bir veda biraz hüzünlü olacak. " ifadelerini kullandı.