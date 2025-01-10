Survivor bu akşam yok mu? Survivor 2025 yeni bölüm ne zaman?

Survivor 2025 All Star ve Gönüllüler yarışması ekranlara hızlı bir giriş yaptı. Bu yıl macerasına 1 Ocak 2025 tarihinde başlayan Survivor'ın 10 Ocak tarihli yayın akışında yer almaması soru işaretlerine neden oldu. Zorlu mücadelelerin yaşandığı yarışmayı yakından takip eden izleyiciler, yeni bölüm tarihini araştırıyor. Peki, Survivor bu akşam yok mu? Survivor yeni bölüm ne zaman?

Survivor bu akşam yok mu? Survivor 2025 yeni bölüm ne zaman? - 1

Survivor 2025 All Star macerası bir süredir devam ediyor. Haftanın 5 günü ekrana gelecek olan Survivor, 9 - 10 Ocak 2025 tarihli yayın akışlarında yer almadı. Yarışma takipçileri, Survivor'ın ekran macerasına devam edeceği tarihi merak ediyor. Peki, Survivor yeni bölüm ne zaman, hangi günlerde yayınlanacak? Survivor bu akşam neden yok?

N-LIFE HABERLERİ

Survivor bu akşam yok mu? Survivor 2025 yeni bölüm ne zaman? - 2

SURVİVOR BU AKŞAM NEDEN YOK?

MasterChef 2024 sezonu devam ettiği için Survivor yeni bölüm bu akşam ekranlara gelmeyecek. Onun yerine MasterChef 2024 yarı final heyecanı izleyicilerle buluşacak.

Survivor bu akşam yok mu? Survivor 2025 yeni bölüm ne zaman? - 3

SURVİVOR YENİ BÖLÜM TARİHİ

Survivor 2025 All Star ve Gönüllüler yarışması 11 Ocak Cumartesi akşamı kaldığı yerden devam edecek.

Survivor bu akşam yok mu? Survivor 2025 yeni bölüm ne zaman? - 4

SURVİVOR'DA EN SON KİM ELENDİ?

Survivor eleme düellosunda Barış ve Adilhan adada kalma mücadelesi verdi. Kıran kıran mücadelelere sahne olan düelloda Barış elenerek adaya veda etti.

DAHA FAZLA GÖSTER