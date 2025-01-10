Survivor bu akşam yok mu? Survivor 2025 yeni bölüm ne zaman?

Survivor 2025 All Star macerası bir süredir devam ediyor. Haftanın 5 günü ekrana gelecek olan Survivor, 9 - 10 Ocak 2025 tarihli yayın akışlarında yer almadı. Yarışma takipçileri, Survivor'ın ekran macerasına devam edeceği tarihi merak ediyor. Peki, Survivor yeni bölüm ne zaman, hangi günlerde yayınlanacak? Survivor bu akşam neden yok?