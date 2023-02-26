Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

Survivor 2023 mücadelesi devam ediyor. Son yapılan eleme gecesinde adaya veda eden isim Tunga olmuştu. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununda iki takım arasında kıyasıya bir mücadele yaşandı.
Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyunu geride kaldı. Gönüllüler takımı kadınlar mücadelesini kazanırken, erkekler mücadelesinin galibi ünlüler oldu. Kadınlar ve erkeklerin birlikte mücadele ettiği final oyununda kazanan takım 3-0'lık skorla Ünlüler takımı oldu. Böylece ünlüler dokunulmazlığı kazanarak takımlarını koruma hakkı elde etti.
Konseye giden Gönüllüler aralarından bir isim haftanın eleme adayı olarak belirlendi.
Eleme adayı olan ismi Acun Ilıcalı paylaştı. Gönüllüler takımında yapılan konseyde en fazla ismi yazılan isim Aziz oldu. Aziz böylelikle haftanın ilk eleme adayı olan isim oldu.