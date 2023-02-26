Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyunu geride kaldı. Gönüllüler takımı kadınlar mücadelesini kazanırken, erkekler mücadelesinin galibi ünlüler oldu. Kadınlar ve erkeklerin birlikte mücadele ettiği final oyununda kazanan takım 3-0'lık skorla Ünlüler takımı oldu. Böylece ünlüler dokunulmazlığı kazanarak takımlarını koruma hakkı elde etti.