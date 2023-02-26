Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

25 Şubat 2023 Cumartesi günü yayınlanan Survivor bölümünde ünlüler ve gönüllüler zorlu bir dokunulmazlık oyunuyla mücadele etti. Kaybeden takım eleme adayını belirlemek üzere konseyde toplandı. Oylamada en fazla adı çıkan yarışmacı eleme adayı oldu. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu?

Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı? - 1

Survivor 2023 mücadelesi devam ediyor. Son yapılan eleme gecesinde adaya veda eden isim Tunga olmuştu. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununda iki takım arasında kıyasıya bir mücadele yaşandı.

Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı? - 2

Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyunu geride kaldı. Gönüllüler takımı kadınlar mücadelesini kazanırken, erkekler mücadelesinin galibi ünlüler oldu. Kadınlar ve erkeklerin birlikte mücadele ettiği final oyununda kazanan takım 3-0'lık skorla Ünlüler takımı oldu. Böylece ünlüler dokunulmazlığı kazanarak takımlarını koruma hakkı elde etti.

Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı? - 3

Konseye giden Gönüllüler aralarından bir isim haftanın eleme adayı olarak belirlendi.

Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı? - 4

ELEME ADAYI KİM OLDU?

Eleme adayı olan ismi Acun Ilıcalı paylaştı. Gönüllüler takımında yapılan konseyde en fazla ismi yazılan isim Aziz oldu. Aziz böylelikle haftanın ilk eleme adayı olan isim oldu.

N-LIFE HABERLERİ

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