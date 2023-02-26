Survivor eleme adayları belirleniyor: Survivor'da ikinci eleme adayı kim oldu?

Survivor 2023 yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkıyor. Son yapılan eleme gecesinde adaya veda eden isim Tunga olmuştu. Yeni haftanın dokunulmazlık oyunları devam ediyor.
Survivor'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyununun galibi ünlüler oldu. Böylece ünlüler dokunulmazlığı kazanarak takımlarını koruma hakkı elde eldi.
Konseye giden Gönüllüler eleme adayını belirledi ancak bu kez sürpriz bir sonuç ortaya çıktı. Sandıktan iki isim birden eleme adayı çıktı. Fatih ve Elanur gitme adayları oldu.
Haftanın ilk konseyinde eleme adayı gösterilen isim Aziz 'di. Böylece eleme adayları Aziz, Fatih ve Elanur seçildi.