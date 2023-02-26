Survivor eleme adayları belirleniyor: Survivor'da ikinci eleme adayı kim oldu?

Survivor'ın ekrana gelen son bölümünde konsey heyecanı yaşandı. Kaybeden takım eleme adayını belirlemek üzere konseyde toplandı. Oylamada en fazla adı çıkan yarışmacı, haftanın ikinci eleme adayı oldu. Peki, Survivor'ın bu haftaki eleme adayları kimler?

Survivor eleme adayları belirleniyor: Survivor'da ikinci eleme adayı kim oldu? - 1

Survivor 2023 yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkıyor. Son yapılan eleme gecesinde adaya veda eden isim Tunga olmuştu. Yeni haftanın dokunulmazlık oyunları devam ediyor.

Survivor eleme adayları belirleniyor: Survivor'da ikinci eleme adayı kim oldu? - 2

Survivor'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyununun galibi ünlüler oldu. Böylece ünlüler dokunulmazlığı kazanarak takımlarını koruma hakkı elde eldi.

Survivor eleme adayları belirleniyor: Survivor'da ikinci eleme adayı kim oldu? - 3

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Konseye giden Gönüllüler eleme adayını belirledi ancak bu kez sürpriz bir sonuç ortaya çıktı. Sandıktan iki isim birden eleme adayı çıktı. Fatih ve Elanur gitme adayları oldu. 

Survivor eleme adayları belirleniyor: Survivor'da ikinci eleme adayı kim oldu? - 4

ELEME ADAYI KİMLER OLDU?

Haftanın ilk konseyinde eleme adayı gösterilen isim Aziz 'di. Böylece eleme adayları Aziz, Fatih ve Elanur seçildi.

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER