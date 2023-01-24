Survivor eleme adayları kim oldu, yokluk adasına kimler gitti?

2023 sezonuyla ekranlara geri dönen Survivor'da haftanın ilk ve ikinci dokunulmazlık oyunu geride kaldı. Dokunulmazlık oyunlarını kaybeden takımlar aralarından birini seçerek eleme potasına gönderdi. Dört eleme adayının belirlenmesi ardından bir yarışmacı, Survivor 2023'e veda edecek.