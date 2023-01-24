Survivor eleme adayları kim oldu, yokluk adasına kimler gitti?

Survivor ekran macerasına hız kesmeden devam ediyor. 23 Ocak Pazartesi yayınlanan bölümde dokunulmazlık oyunu oynandı. Oyunu kazanan takım, eleme geriliminden kurtulurken, kaybeden takım aralarından birini eleme adayı gösterdi. Aday gösterilen isimler yokluk adasına gönderildi. Peki, Survivor eleme adayları kim oldu, yokluk adasına kimler gitti?

Survivor eleme adayları kim oldu, yokluk adasına kimler gitti? - 1

2023 sezonuyla ekranlara geri dönen Survivor'da haftanın ilk ve ikinci dokunulmazlık oyunu geride kaldı. Dokunulmazlık oyunlarını kaybeden takımlar aralarından birini seçerek eleme potasına gönderdi. Dört eleme adayının belirlenmesi ardından bir yarışmacı, Survivor 2023'e veda edecek.

Survivor eleme adayları kim oldu, yokluk adasına kimler gitti? - 2

İKİNCİ İSİM AZİZ OLDU

Survivor ikinci dokunulmazlık oyununu Ünlüler takımı kazandı ve yarışmacılarını koruma hakkı elde etti. Survivor ikinci eleme adayı Gönüllüler arasından çıktı. Kadronun sivrilen ismi Aziz, eleme adayı gösterildi ve yokluk adasına gönderildi.

Survivor eleme adayları kim oldu, yokluk adasına kimler gitti? - 3

İLK DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

22 Ocak Pazar günü oynanan ilk dokunulmazlık oyununu kazanan takım Gönüllüler oldu. Bu haftanın ilk eleme adayı Ünlüler takımından çıktı. Oy çokluğuyla Yusuf Güney ilk eleme adayı gösterildi.

Survivor eleme adayları kim oldu, yokluk adasına kimler gitti? - 4

PERFORMANS BİRİNCİSİNİN VERDİĞİ İSİM

Performans birincisi Kardelen, ikinci gitme adayı olarak yedeklerden yarışmaya katılan Fatih'in ismini verdi. Böylece Yokluk Adasına Aziz'in yanı sıra Fatih de yokluk adasına gitti.

N-LIFE HABERLERİ

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