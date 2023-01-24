Survivor eleme adayları kim oldu, yokluk adasına kimler gitti?

2023 sezonuyla ekranlara geri dönen Survivor'da haftanın ilk ve ikinci dokunulmazlık oyunu geride kaldı. Dokunulmazlık oyunlarını kaybeden takımlar aralarından birini seçerek eleme potasına gönderdi. Dört eleme adayının belirlenmesi ardından bir yarışmacı, Survivor 2023'e veda edecek.
Survivor ikinci dokunulmazlık oyununu Ünlüler takımı kazandı ve yarışmacılarını koruma hakkı elde etti. Survivor ikinci eleme adayı Gönüllüler arasından çıktı. Kadronun sivrilen ismi Aziz, eleme adayı gösterildi ve yokluk adasına gönderildi.
22 Ocak Pazar günü oynanan ilk dokunulmazlık oyununu kazanan takım Gönüllüler oldu. Bu haftanın ilk eleme adayı Ünlüler takımından çıktı. Oy çokluğuyla Yusuf Güney ilk eleme adayı gösterildi.
Performans birincisi Kardelen, ikinci gitme adayı olarak yedeklerden yarışmaya katılan Fatih'in ismini verdi. Böylece Yokluk Adasına Aziz'in yanı sıra Fatih de yokluk adasına gitti.