Survivor eleme adayları kimler oldu? Survivor'da haftanın eleme adayları

Survivor’ın ekrana gelen son bölümünde Gönüllüler ve All Star takımları arasında kıyasıya bir dokunulmazlık mücadelesi yaşandı. Heyecanın doruğa ulaştığı oyunda iki takım da kazanmak için var gücüyle mücadele etti. Yarışmacılar parkurda hızlarını, denge becerilerini ve atış yeteneklerini sergilerken, zaman zaman tansiyon da yükseldi. Peki, Survivor eleme adayları kimler oldu?

Survivor eleme adayları kimler oldu? Survivor'da haftanın eleme adayları - 1

Survivor 2025 sezonu hız kesmeden devam ediyor. Çılgın Sedat'ın performansındaki düşüş, Volkan’ın sakatlığı ve tansiyonun yükseldiği mücadelede, dokunulmazlık oyunu büyük bir çekişmeye sahne oldu. Peki, bu kritik oyunu hangi takım kazandı? Haftanın eleme adayı kim oldu? İşte Survivor’un son bölümünde yaşananlar…

N-LIFE HABERLERİ

Survivor eleme adayları kimler oldu? Survivor'da haftanın eleme adayları - 2

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Haftanın dördüncü ve son dokunulmazlık oyununun galibi All Star takımı oldu. Böylece takım yarışmacıları rahat bir nefes aldı. Gönüllüler takımında ise bir isim Survivor son eleme adayı seçildi. Adı en çok çıkan Yunus Emre elemeye kalan 4.isim oldu.

Survivor eleme adayları kimler oldu? Survivor'da haftanın eleme adayları - 3

SURVİVOR'DA HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Böylece bu haftanın tüm eleme adayları erkek yarışmacılar oldu. Survivor'da eleme adayları Mehmet, Sedat, Batuhan ve Yunus Emre olarak belirlendi.

Survivor eleme adayları kimler oldu? Survivor'da haftanın eleme adayları - 4

PERFORMANS EŞLEMELERİ HAKKINDA

Konseyde 4 eleme adayının belli olmasının ardından sıra düelloların ayrıntıları belli oldu. Murat Ceylan performansa göre düello eşleşmelerini açıkladı. Ceylan eşleşmenin Sedat-Batuhan, Yunus Emre-Mehmet olduğunu açıkladı.

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