Survivor eleme adayları kimler oldu? Survivor'da haftanın eleme adayları

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Haftanın dördüncü ve son dokunulmazlık oyununun galibi All Star takımı oldu. Böylece takım yarışmacıları rahat bir nefes aldı. Gönüllüler takımında ise bir isim Survivor son eleme adayı seçildi. Adı en çok çıkan Yunus Emre elemeye kalan 4.isim oldu.