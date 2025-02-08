Survivor eleme adayları kimler oldu? Survivor'da haftanın eleme adayları
Survivor’ın ekrana gelen son bölümünde Gönüllüler ve All Star takımları arasında kıyasıya bir dokunulmazlık mücadelesi yaşandı. Heyecanın doruğa ulaştığı oyunda iki takım da kazanmak için var gücüyle mücadele etti. Yarışmacılar parkurda hızlarını, denge becerilerini ve atış yeteneklerini sergilerken, zaman zaman tansiyon da yükseldi. Peki, Survivor eleme adayları kimler oldu?
Survivor 2025 sezonu hız kesmeden devam ediyor. Çılgın Sedat'ın performansındaki düşüş, Volkan’ın sakatlığı ve tansiyonun yükseldiği mücadelede, dokunulmazlık oyunu büyük bir çekişmeye sahne oldu. Peki, bu kritik oyunu hangi takım kazandı? Haftanın eleme adayı kim oldu? İşte Survivor’un son bölümünde yaşananlar…