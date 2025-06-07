Survivor finali ne zaman, nerede olacak? 2025 Survivor All Star - Gönüllüler final bileti ne kadar?

TV8'in fenomen yarışma programlarından Survivor'ın 2025 Allstar-Gönüllüler sezonunun final tarihi belli oldu. Batuhan'ın İstanbul finallerine katılımı kesinleşirken, Volkan, Ayşe, Adem ve Sevgi de final koltuğu için karşı karşıya gelecek. Survivor final bileti ne kadar, nasıl ve nereden satın alınır?