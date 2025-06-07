Survivor finali ne zaman, nerede olacak? 2025 Survivor All Star - Gönüllüler final bileti ne kadar?
Survivor All Star-Gönüllüler yarışmasında sona gelindi. İki takımın kıyasıya mücadelesi sonlandı ve artık tek bir şampiyon için yarış başladı. Finalin ilk koltuğunu da Batuhan kazandı. İstanbul biletini alan Batuhan Karacakaya'nın yanı sıra final için yarışacak dört isim daha bulunuyor. Öte yandan Survivor 2025 final detayları da belli oldu. Peki, Survivor finali ne zaman, nerede olacak?
TV8'in fenomen yarışma programlarından Survivor'ın 2025 Allstar-Gönüllüler sezonunun final tarihi belli oldu. Batuhan'ın İstanbul finallerine katılımı kesinleşirken, Volkan, Ayşe, Adem ve Sevgi de final koltuğu için karşı karşıya gelecek. Survivor final bileti ne kadar, nasıl ve nereden satın alınır?