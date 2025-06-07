Survivor finali ne zaman, nerede olacak? 2025 Survivor All Star - Gönüllüler final bileti ne kadar?

Survivor All Star-Gönüllüler yarışmasında sona gelindi. İki takımın kıyasıya mücadelesi sonlandı ve artık tek bir şampiyon için yarış başladı. Finalin ilk koltuğunu da Batuhan kazandı. İstanbul biletini alan Batuhan Karacakaya'nın yanı sıra final için yarışacak dört isim daha bulunuyor. Öte yandan Survivor 2025 final detayları da belli oldu. Peki, Survivor finali ne zaman, nerede olacak?

Survivor finali ne zaman, nerede olacak? 2025 Survivor All Star - Gönüllüler final bileti ne kadar? - 1

TV8'in fenomen yarışma programlarından Survivor'ın 2025 Allstar-Gönüllüler sezonunun final tarihi belli oldu. Batuhan'ın İstanbul finallerine katılımı kesinleşirken, Volkan, Ayşe, Adem ve Sevgi de final koltuğu için karşı karşıya gelecek. Survivor final bileti ne kadar, nasıl ve nereden satın alınır?

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Survivor finali ne zaman, nerede olacak? 2025 Survivor All Star - Gönüllüler final bileti ne kadar? - 2

SURVİVOR FİNALİ NE ZAMAN, NEREDE OLACAK?

2025 Survivor'da son 5'e; Batuhan, Adem, Ayşe, Volkan ve Sevgi kaldı. Batuhan ile Volkan'ın nefes kesen mücadelesi sonunda ilk finalist biletini Batuhan kazandı.

Büyük final ise 11-12-13 Haziran tarihlerinde İstanbul Beykoz Boğaziçi Üniversitesi Anadolu Hisarı Yerleşkesi'nde gerçekleşecek. Canlı yayınla yapılacak finaller saat 19:00'da başlayacak.

Survivor finali ne zaman, nerede olacak? 2025 Survivor All Star - Gönüllüler final bileti ne kadar? - 3

SURVİVOR FİNAL BİLETİ FİYATLARI

Survivor Allstar-Gönüllüler yarışması finalinin biletleri Biletix üzerinden satışa çıktı.

11 Haziran bilet fiyatı 450 TL

12 Haziran bilet fiyatı 550 TL

13 Haziran bilet fiyatı 650 TL

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