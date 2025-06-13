Survivor finalistleri 2025: Survivor finalistleri kimler oldu, kim elendi? Survivor finali ne zaman?

Survivor 2025 All Star- Gönüllüler finalistlerinin kimler olduğu, sevilen yarışma programının takipçileri tarafından merak ediliyor. Ocak ayında Dominik Cumhuriyeti'nde başlayan ve yaklaşık 5,5 ay süren Survivor 2025 serüveni, heyecan dolu yarı final gecesiyle final havasına girdi. Gönüllüler ve All Star takımlarının kıyasıya rekabet ettiği sezonda; Adem, Batuhan ve Volkan, şampiyonluk yolunda son virajda kozlarını paylaştı. Peki, Survivor finalistleri kimler oldu, kim şampiyon olacak? Survivor'da kim elendi?