Survivor finalistleri 2025: Survivor finalistleri kimler oldu, kim elendi? Survivor finali ne zaman?
Survivor 2025 All Star-Gönüllüler sezonunda finalistler belli oldu ve sona yaklaşıldı. 12 Haziran Perşembe akşamı İstanbul'da canlı yayınla ekrana gelen yarı final bölümünde final koltukları sahiplerini buldu. Batuhan Karacakaya, Adem Kılıççı ve Volkan zorlu parkurlarda mücadele etti. Yapılan yarışmaların ardından Survivor 2025 finalistleri belli olurken, yarı finalde yarışmaya veda eden isim ise belli oldu. Bitmek bilmeyen mücadelelerin ve psikolojik savaşların ardından iki yarışmacı adını büyük finale yazdırmayı başardı. Peki, Survivor 2025 finalistleri kimler oldu, kim şampiyon olacak?
Survivor 2025 All Star- Gönüllüler finalistlerinin kimler olduğu, sevilen yarışma programının takipçileri tarafından merak ediliyor. Ocak ayında Dominik Cumhuriyeti'nde başlayan ve yaklaşık 5,5 ay süren Survivor 2025 serüveni, heyecan dolu yarı final gecesiyle final havasına girdi. Gönüllüler ve All Star takımlarının kıyasıya rekabet ettiği sezonda; Adem, Batuhan ve Volkan, şampiyonluk yolunda son virajda kozlarını paylaştı. Peki, Survivor finalistleri kimler oldu, kim şampiyon olacak? Survivor'da kim elendi?