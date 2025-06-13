Survivor finalistleri 2025: Survivor finalistleri kimler oldu, kim elendi? Survivor finali ne zaman?

Survivor 2025 All Star-Gönüllüler sezonunda finalistler belli oldu ve sona yaklaşıldı. 12 Haziran Perşembe akşamı İstanbul'da canlı yayınla ekrana gelen yarı final bölümünde final koltukları sahiplerini buldu. Batuhan Karacakaya, Adem Kılıççı ve Volkan zorlu parkurlarda mücadele etti. Yapılan yarışmaların ardından Survivor 2025 finalistleri belli olurken, yarı finalde yarışmaya veda eden isim ise belli oldu. Bitmek bilmeyen mücadelelerin ve psikolojik savaşların ardından iki yarışmacı adını büyük finale yazdırmayı başardı. Peki, Survivor 2025 finalistleri kimler oldu, kim şampiyon olacak?

Survivor finalistleri 2025: Survivor finalistleri kimler oldu, kim elendi? Survivor finali ne zaman? - 1

Survivor 2025 All Star- Gönüllüler finalistlerinin kimler olduğu, sevilen yarışma programının takipçileri tarafından merak ediliyor. Ocak ayında Dominik Cumhuriyeti'nde başlayan ve yaklaşık 5,5 ay süren Survivor 2025 serüveni, heyecan dolu yarı final gecesiyle final havasına girdi. Gönüllüler ve All Star takımlarının kıyasıya rekabet ettiği sezonda; Adem, Batuhan ve Volkan, şampiyonluk yolunda son virajda kozlarını paylaştı. Peki, Survivor finalistleri kimler oldu, kim şampiyon olacak? Survivor'da kim elendi?

N-LIFE HABERLERİ

Survivor finalistleri 2025: Survivor finalistleri kimler oldu, kim elendi? Survivor finali ne zaman? - 2

İLK FİNALİST KİM OLDU?

TV8 ekranlarında Murat Ceylan’ın sunumuyla gerçekleşen yarı finalde, yarışmacılar hem duygusal konuşmalarıyla hem de parkur performanslarıyla izleyicileri ekran başına kilitledi. Canlı yayında gerçekleşen elemeli düellolarda ilk olarak Batuhan ve Adem karşı karşıya geldi. Batuhan üstün performansıyla bu turu kazanarak ilk finalist olmayı başardı.

Survivor finalistleri 2025: Survivor finalistleri kimler oldu, kim elendi? Survivor finali ne zaman? - 3

ADEM VE VOLKAN FİNAL BİLETİ İÇİN MÜCADELE ETTİ

İlk turu kaybeden Adem, ikinci şansını Volkan’a karşı kullandı. Kıran kırana geçen mücadelede Adem, Volkan’a şans tanımadı ve 5-1 gibi net bir skorla yarışmayı kazanarak adını finale yazdırdı.

Survivor finalistleri 2025: Survivor finalistleri kimler oldu, kim elendi? Survivor finali ne zaman? - 4

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Parkurda rakiplerine yenilen Volkan, Survivor 2025’e veda eden son isim oldu. Mücadeleci kimliği ve azmiyle dikkat çeken Volkan, yarı finalde elenerek şampiyonluk hayaline veda etti.

Survivor finalistleri 2025: Survivor finalistleri kimler oldu, kim elendi? Survivor finali ne zaman? - 5

SURVİVOR 2025 FİNALİSTLERİ: ADEM VE BATUHAN

İstanbul’daki yarı finali başarıyla geçen Batuhan Karacakaya ve Adem Kılıçcı, 13 Haziran Cuma akşamı büyük finalde kozlarını paylaşacak. Şampiyonluk kupasını kaldıracak ismi ise canlı yayınla izleyiciler belirleyecek.

Survivor finalistleri 2025: Survivor finalistleri kimler oldu, kim elendi? Survivor finali ne zaman? - 6

SURVİVOR 2025 FİNALİ NE ZAMAN?

Survivor 2025'te finale kalma başarısını gösteren Batuhan Karacakaya ve Adem Kılıççı, 13 Haziran Cuma günü şampiyonluk için kozlarını paylaşacak.

Batuhan Karacakaya ve Adem Kılıçcı arasındaki şampiyonluk mücadelesi İstanbul Beykoz Boğaziçi Üniversitesi Anadolu Hisarı Yerleşkesi'nde olacak.

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