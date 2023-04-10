Survivor fragmanında diskalifiye şoku: Survivor'da kim diskalifiye edildi?

ACUN ILICALI'DAN SERT SÖZLER

Acun Ilıcalı Survivor ada konseyinde "Hayretler içerisindeyim. Bunu yapanı görmedim biliyor musunuz? Bugün yaşadığımız olay bana göre Survivor'da çok çok nadir görebileceğimiz bir olay.



Bencil olmamak zorundasın, kendini düşünemezsin. Sen başkaları için bir şey yapan biri misin genelde nasıl birisisindir? Ama bir şeyi kaçırmışım, kendime ders vermeyi kaçırmışım.

Bu arkada bir meşalen var ya, onu almana da gerek yok. Çok teşekkür ediyoruz. Survivor'a renk kattın. Şimdi arkadaşlarınla vedalaşmadan ayrılabilirsin" ifadelerini kullanıyor.