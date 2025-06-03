Survivor Hikmet neden ayrıldı? Hikmet Tuğsuz Survivor 2025 yarışmasından çekildi!

SURVİVOR'DA BEKLENMEDİK AYRILIK!

İkinci bireysel dokunulmazlık yarışına katılan yarışmacılara seromonide Murat Ceylan açıklamalarda bulundu. ''Gördüğünüz üzere Hikmet yok. Hikmet'in ailesi bize ulaştı. Ve bir görüşme talep etti. Bu görüşme sonucunda özel sebeplerden dolayı Survivor'a devam edemeycek. Vedalaşmaya gelemeyecek arkadaşlar. Önemli dönemlerdi, son dönemlerdeydi. Maalesef bu sebeplerden dolayı biz de Hikmet'in bu isteğini konuşmamız sonucunda kabul ettik. Kabul etmek zorunda kaldık.''



Saktlık dışı olan herhangi bir ailevi, ciddi, kişisel konularda bizler buada anlayış göstermek zorundayız. Sonuçta sizlerin de birer hayatı ver ve alınacak olan kararlara da bizler ekip olarak saygı duymak zorundayız. Ve bu talepten sonra da telefon görüşmesinin ardından Hikmet bizlere gelerek böyle bir ricada bulundu. Bizler de tabi ki konu kendisini ve ailesini ilgilendirdiği için, özel hayatı ile ilgili olduğu için kabul etmek durumunda kaldık.''