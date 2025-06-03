Survivor Hikmet neden ayrıldı? Hikmet Tuğsuz Survivor 2025 yarışmasından çekildi!

Survivor All Star 2025 yarışmasında mücadele eden Hikmet Tuğsuz hakkında Murat Ceylan'dan açıklama geldi. Survivor Hikmet'in eleme öncesinde yarışmadan çekildiği bildirildi. Sevenleri ve yarışma takipçileri ise ''Survivor Hikmet neden yok?'' sorusunu gündeme getirdi. Daha önce de gözaltı kararı olduğu haberleri ile öne çıkan Hikmet Tuğsuz neden Survivor'dan ayrıldı?

Survivor Hikmet neden ayrıldı? Hikmet Tuğsuz Survivor 2025 yarışmasından çekildi! - 1

TV8'in sevilen yarışma programlarından Survivor All Star'ın 2 Haziran günü ekrana gelen bölümünde beklenmedik bir gelişem yaşandı ve Survivor Hikmet'in yarışmadan ayrıldığı duyuruldu. Yarışmacı arkadaşları ile vedaşmadan ayrılan Hikmet'in Survivor'dan çekilme sebebi ise merak konusu oldu. İşte, Murat Ceylan'ın açıklaması...

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Survivor Hikmet neden ayrıldı? Hikmet Tuğsuz Survivor 2025 yarışmasından çekildi! - 2

SURVİVOR'DA BEKLENMEDİK AYRILIK!

İkinci bireysel dokunulmazlık yarışına katılan yarışmacılara seromonide Murat Ceylan açıklamalarda bulundu. ''Gördüğünüz üzere Hikmet yok. Hikmet'in ailesi bize ulaştı. Ve bir görüşme talep etti. Bu görüşme sonucunda özel sebeplerden dolayı Survivor'a devam edemeycek. Vedalaşmaya gelemeyecek arkadaşlar. Önemli dönemlerdi, son dönemlerdeydi. Maalesef bu sebeplerden dolayı biz de Hikmet'in bu isteğini konuşmamız sonucunda kabul ettik. Kabul etmek zorunda kaldık.''

Saktlık dışı olan herhangi bir ailevi, ciddi, kişisel konularda bizler buada anlayış göstermek zorundayız. Sonuçta sizlerin de birer hayatı ver ve alınacak olan kararlara da bizler ekip olarak saygı duymak zorundayız. Ve bu talepten sonra da telefon görüşmesinin ardından Hikmet bizlere gelerek böyle bir ricada bulundu. Bizler de tabi ki konu kendisini ve ailesini ilgilendirdiği için, özel hayatı ile ilgili olduğu için kabul etmek durumunda kaldık.''

Survivor Hikmet neden ayrıldı? Hikmet Tuğsuz Survivor 2025 yarışmasından çekildi! - 3

SURVİVOR HİKMET NEDEN AYRILDI?

Survivor Hikmet Tuğsuz, Survivor'da finale sayılı zaman kala ayrılık kararı aldı. Kararın ardından ayrılık nedenine dair iddialar sosyal medayda yer aldı. Survivor Himet'in iki farklı suçlamadan gözaltı kararı olduğu gündeme gelmişti. 45 milyon TL’yi bulan lüks villa dolandırıcılığı ve silahla kasten yaralama suçlamalarından gözaltına alınarak cezaevi sürecinin başlayacağı iddia edildi. Konuya dair taraflardan herhangi bir açıklama gelmedi.

Survivor Hikmet neden ayrıldı? Hikmet Tuğsuz Survivor 2025 yarışmasından çekildi! - 4

TÜRKİYE'YE DÖNÜŞ OYUNUNDA ELEŞTİRİLMİŞTİ

2025 Survivor yarışmasında 24 saatlik Türkiye'ye dönüş oyununda da tavrı dikkat çekimiş ve oyunu bilerek kaybettiği iddiaları sosyal medyada yayılmıştı.

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