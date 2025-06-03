Survivor Hikmet neden ayrıldı? Hikmet Tuğsuz Survivor 2025 yarışmasından çekildi!
Survivor All Star 2025 yarışmasında mücadele eden Hikmet Tuğsuz hakkında Murat Ceylan'dan açıklama geldi. Survivor Hikmet'in eleme öncesinde yarışmadan çekildiği bildirildi. Sevenleri ve yarışma takipçileri ise ''Survivor Hikmet neden yok?'' sorusunu gündeme getirdi. Daha önce de gözaltı kararı olduğu haberleri ile öne çıkan Hikmet Tuğsuz neden Survivor'dan ayrıldı?
TV8'in sevilen yarışma programlarından Survivor All Star'ın 2 Haziran günü ekrana gelen bölümünde beklenmedik bir gelişem yaşandı ve Survivor Hikmet'in yarışmadan ayrıldığı duyuruldu. Yarışmacı arkadaşları ile vedaşmadan ayrılan Hikmet'in Survivor'dan çekilme sebebi ise merak konusu oldu. İşte, Murat Ceylan'ın açıklaması...