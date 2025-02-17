Survivor kim elendi, hangi yarışmacı veda etti? Survivor’da eleme potasından çıkamayan isim belli oldu

Survivor’da eleme gecesinde tansiyon bir an olsun düşmedi. Eleme potasında yer alan 4 yarışmacı kıyasıya rekabete girişirken adaya veda eden yarışmacı belli oldu. 14 Şubat günü yayınlanan bölümde ada konseyinde Asena ve Meryem eşit oy alırken takımın performans birincisi olan Sema, eleme potasına gitmesi için Meryem’i seçmişti. Survivor’da bu hafta adaya veda eden isim All-Star ünlüler takımından oldu. Eleme düellosu ise büyük heyecana sahne oldu. Peki Survivor’da kim elendi, hangi yarışmacı? İşte, Survivor’da elenen isim…