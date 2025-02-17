Survivor kim elendi, hangi yarışmacı veda etti? Survivor’da eleme potasından çıkamayan isim belli oldu

Survivor’da Pazar günü eleme heyecanı yaşandı. Dominik yolculuğunu sürdürmek isteyen Serenay, Sema, Sevgi ve Meryem düelloda karşı karşıya geldi. Eşleşmelerde Sema ve Serenay karşı karşıya gelirken Sevgi ve Meryem eşleşti. All Star ünlüler takımından bu hafta üç isim eleme potasında yer alırken dokunulmazlık oyununda başarılı performansıyla dikkat çeken gönüllüler takımından ise bir yarışmacı potada yer alıyordu. Survivor’da dün gece adaya veda eden isim belli oldu. Peki Survivor kim elendi, kim gitti? İşte, Dominik’e veda eden yarışmacı…

Survivor kim elendi, hangi yarışmacı veda etti? Survivor’da eleme potasından çıkamayan isim belli oldu - 1

Survivor’da eleme gecesinde tansiyon bir an olsun düşmedi. Eleme potasında yer alan 4 yarışmacı kıyasıya rekabete girişirken adaya veda eden yarışmacı belli oldu. 14 Şubat günü yayınlanan bölümde ada konseyinde Asena ve Meryem eşit oy alırken takımın performans birincisi olan Sema, eleme potasına gitmesi için Meryem’i seçmişti. Survivor’da bu hafta adaya veda eden isim All-Star ünlüler takımından oldu. Eleme düellosu ise büyük heyecana sahne oldu. Peki Survivor’da kim elendi, hangi yarışmacı? İşte, Survivor’da elenen isim…

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Survivor kim elendi, hangi yarışmacı veda etti? Survivor’da eleme potasından çıkamayan isim belli oldu - 2

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Hafta boyunca oynanan dokunulmazlık oyunlarının ardından eleme potasında yer alan yarışmacılar belli olmuştu.

Survivor kim elendi, hangi yarışmacı veda etti? Survivor’da eleme potasından çıkamayan isim belli oldu - 3


Üç dokunulmazlık oyununu kaybeden All Star, ünlüler takımından Sema, Meryem ve Serenay eleme adayı olurken gönüllüler takımından ise Sevgi İme potada yer alan dördüncü yarışmacı oldu.

Survivor kim elendi, hangi yarışmacı veda etti? Survivor’da eleme potasından çıkamayan isim belli oldu - 4

Düello eşleşmeleri Sema - Serenay ve Sevgi - Meryem olurken yarışmacılar adada kalabilmek için kıyasıya rekabet etti.

Düello, sonrasında Survivor’a veda eden yarışmacı Serenay Aktaş oldu. Başarılı yarışmacı 2014 yılında Survivor Ünlüler - Gönüllüler’de 91 gün adada kaldıktan sonra elenmişti.

Survivor kim elendi, hangi yarışmacı veda etti? Survivor’da eleme potasından çıkamayan isim belli oldu - 5

İLK DOKUNULMAZLIK OYUNU KIRMIZI TAKIMIN

Survivor’da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu Kırmızı takım kazandı. Dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım ise oylama yaparak 1. eleme adayını belirledi. Doğuş, eleme potasında yer alan ilk yarışmacı oldu. Eleme adayı olan Doğuş, açıklamasında takımına sitemde bulunurken “ Canları sağ olsun bir şey diyemem. Beni gözden çıkarmışlar. Elimden geleni yaparım. Çıkarsam takımıma daha iyi olur çıkamazsam evime dönerim.” ifadelerini kullandı.

Survivor kim elendi, hangi yarışmacı veda etti? Survivor’da eleme potasından çıkamayan isim belli oldu - 6

ELENEN SERENAY AKTAŞ KİMDİR?

Survivor All-Star kadrosunda yer alan başarılı isimlerden birisi olan Serenay Aktaş, 1 Ekim 1993 yılında İstanbul’da dünyaya geldi.

Futbolculuk kariyerini noktalıktan sonra oyunculuğa başlayan Aktaş, Türk Malı, Yahşi Cazibe, Kalbim Seni Seçti, Alemin Kıralı gibi dizilerde konuk oyuncu oldu. Ardından ise Arka Sıradakiler dizisinde Gülüm karakteriyle çıkışını yaptı.

Birçok yapımda çeşitli roller üstlenen Serenay Aktaş, 2014 yılında düzenlenen Survivor’da adada 91 gün kaldıktan sonra veda etmişti.

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