Survivor kim elendi, hangi yarışmacı veda etti? Survivor’da eleme potasından çıkamayan isim belli oldu
Survivor’da Pazar günü eleme heyecanı yaşandı. Dominik yolculuğunu sürdürmek isteyen Serenay, Sema, Sevgi ve Meryem düelloda karşı karşıya geldi. Eşleşmelerde Sema ve Serenay karşı karşıya gelirken Sevgi ve Meryem eşleşti. All Star ünlüler takımından bu hafta üç isim eleme potasında yer alırken dokunulmazlık oyununda başarılı performansıyla dikkat çeken gönüllüler takımından ise bir yarışmacı potada yer alıyordu. Survivor’da dün gece adaya veda eden isim belli oldu. Peki Survivor kim elendi, kim gitti? İşte, Dominik’e veda eden yarışmacı…
Survivor’da eleme gecesinde tansiyon bir an olsun düşmedi. Eleme potasında yer alan 4 yarışmacı kıyasıya rekabete girişirken adaya veda eden yarışmacı belli oldu. 14 Şubat günü yayınlanan bölümde ada konseyinde Asena ve Meryem eşit oy alırken takımın performans birincisi olan Sema, eleme potasına gitmesi için Meryem’i seçmişti. Survivor’da bu hafta adaya veda eden isim All-Star ünlüler takımından oldu. Eleme düellosu ise büyük heyecana sahne oldu. Peki Survivor’da kim elendi, hangi yarışmacı? İşte, Survivor’da elenen isim…