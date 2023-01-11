Survivor ne zaman başlayacak? 2023 sezonunun ilk bölüm tarihi belli oldu

Survivor 2023 mücadelesi için artık sayılı gün kaldı. Bir televizyon klasiği haline gelen zorlu yarışmanın tarihi yayınlanan tanıtımlarla paylaşıldı. Peki, Survivor yeni sezonu ne zaman başlayacak?
Akıl oyunlarının ön planda olacağı yarışma bu sezon ünlüler, fenomenler ve gönüllülerin kıyasıya rekabetine sahne olacak. Survivor 2023 sezonunun ilk bölümü 15 Ocak'ta başlayacak.
Ünlüler, gönüllüler ve ınfluencer olmak üzere 3 ayrı tanıtım ile Survivor 2023 kadrosunda yer alacak isimler duyuruldu.
INFLUENCER'LAR KADROSU
Alper Rende
Buse Plan
Halil İbrahim Göker
Elanur
Chaby Han
Kürşat Juan
GÖNÜLLÜLER
Aziz
Gizem Avcı
Aleyna
Asena
Osman Can
Özgür
Tunga
ÜNLÜLER KADROSU
Seçkin Piriler
Wilson
Zeynep Alkan
Aysu Keskin
Cansu Tuman
Yusuf Güney
Barış Telli
Murat Eken
Format hakkında konuşan Ilıcalı, "Survivor 2023’e hazır mısınız? Bu seneki sloganımız şu: Survivor akıl oyunları! Ada yaşamı ya da performansın dışında aklın da ön planda olduğu yeni bir Survivor geliyor. Yaşım var, hafif kilom var, çok yüzemem, çok koşamam demeyin, belki de pratik zekanız size oyunları kazandıracak." ifadelerini kullanmıştı.