Survivor ne zaman başlayacak? 2023 sezonunun ilk bölüm tarihi belli oldu

MasterChef finali ardından gözler bir kez daha Survivor 2023 sezonuna çevrildi. Bu yıl bambaşka bir formatla izleyici karşısına çıkacak olan Survivor ocak ayında ilk bölümüyle ekranlara "merhaba" diyecek. Peki, Survivor ne zaman başlayacak? İşte Survivor yeni sezon tarihi...

Survivor ne zaman başlayacak? 2023 sezonunun ilk bölüm tarihi belli oldu - 1

Survivor 2023 mücadelesi için artık sayılı gün kaldı. Bir televizyon klasiği haline gelen zorlu yarışmanın tarihi yayınlanan tanıtımlarla paylaşıldı. Peki, Survivor yeni sezonu ne zaman başlayacak?

Survivor ne zaman başlayacak? 2023 sezonunun ilk bölüm tarihi belli oldu - 2

SURVİVOR İLK BÖLÜM TARİHİ

Akıl oyunlarının ön planda olacağı yarışma bu sezon ünlüler, fenomenler ve gönüllülerin kıyasıya rekabetine sahne olacak.  Survivor 2023 sezonunun ilk bölümü 15 Ocak'ta başlayacak.

Survivor ne zaman başlayacak? 2023 sezonunun ilk bölüm tarihi belli oldu - 3

ÜÇ AYRI TANITIM İLE YARIŞMACILAR AÇIKLANDI

Ünlüler, gönüllüler ve ınfluencer olmak üzere 3 ayrı tanıtım ile Survivor 2023 kadrosunda yer alacak isimler duyuruldu.

Survivor ne zaman başlayacak? 2023 sezonunun ilk bölüm tarihi belli oldu - 4

INFLUENCER'LAR KADROSU

Alper Rende
Buse Plan
Halil İbrahim Göker
Elanur
Chaby Han
Kürşat Juan

GÖNÜLLÜLER

Aziz
Gizem Avcı
Aleyna
Asena
Osman Can
Özgür
Tunga

ÜNLÜLER KADROSU

Seçkin Piriler
Wilson
Zeynep Alkan
Aysu Keskin
Cansu Tuman
Yusuf Güney
Barış Telli
Murat Eken

Survivor ne zaman başlayacak? 2023 sezonunun ilk bölüm tarihi belli oldu - 5

FORMAT HAKKINDA

Format hakkında konuşan Ilıcalı, "Survivor 2023’e hazır mısınız? Bu seneki sloganımız şu: Survivor akıl oyunları! Ada yaşamı ya da performansın dışında aklın da ön planda olduğu yeni bir Survivor geliyor. Yaşım var, hafif kilom var, çok yüzemem, çok koşamam demeyin, belki de pratik zekanız size oyunları kazandıracak." ifadelerini kullanmıştı.

N-LIFE HABERLERİ

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