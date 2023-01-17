Survivor Panorama 2023 sunucularının hayatları merak ediliyor: Kemal Özcanlı, Evrim Keklik, Ayşe Yüksel ve Hakan Hatipoğlu kimdir?

Survivor 2023'de yaşananların yorumlandığı "Panorama" programı başladı.
Survivor Panorama hafta içi her gün izleyicisinin karşısına çıkacak. Canlı olarak yayınlanacak program her gün aynı saatte, saat 13:45'te ekranda olacak.
Aslen Ordulu olan Kemal Özcanlı, 1966 yılında dünyaya geldi. Sıkı bir Galatasaray taraftarıdır. 'Var Mısın Yok Musun' programı sayesinde şöhret kapılarını araladı ve ilerleyen zamanda program sunucusu oldu.
Ayşe Yüksel, 23 Mayıs 2000 tarihinde dünaya geldi.Spor ile çok içli dışlı olduğunu belirten Yüksel, çocuk yaşlardan itibaren sporun pek çok farklı branşıyla ilgilenmiştir.Ortaokul 7. sınıfta haltere başlayan Yüksel, Türkiye 3.'sü olmuştur. Yüksel, halterdeki bu başarısını 1 yıl devam ettirdikten sonra voleybola geçmiştir. Yüksel, voleybol kariyerinin 2. yılında tenis antrenörlüğüne başlamıştır. Survivor 2021 sezonuyla tanındı.
Evrim Keklik, 14 Mart 1991 yılında İstanbul'da doğdu. Spora 1. sınıftayken Fenerbahçe Spor Kulübü'nde voleybol ile başlayan Keklik, Galatasaray voleybol takımı ve Konya Ereğli Belediyesi voleybol takımında yer aldı. Ankara Gazi Üniversitesi Besyo bölümünde eğitimini bitirdi.2020 Survivor kadrosunda yer aldı.
28 Kasım 1979 tarihinde dünyaya gelen Hakan Hatipoğlu, , Marmara Üniversitesi Yüksek Lisans İşletme Bölümü'nde eğitimini aldı. 2011 yılında "Var mısın Yok musun?" programında tanıştığı Gizem Akın ile nikah masasına oturdu. Hatipoğlu, millî bir sporcudur ve Adalarspor'da aktif olarak sutopu oynamaktadır. 2013 Akdeniz Oyunları'nda Türkiye Sutopu Millî Takımı'nda yer almıştır. Survivor 2010 ve 2015 sezonlarında yarıştı.