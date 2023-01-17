Survivor Panorama 2023 sunucularının hayatları merak ediliyor: Kemal Özcanlı, Evrim Keklik, Ayşe Yüksel ve Hakan Hatipoğlu kimdir?

AYŞE YÜKSEL

Ayşe Yüksel, 23 Mayıs 2000 tarihinde dünaya geldi.Spor ile çok içli dışlı olduğunu belirten Yüksel, çocuk yaşlardan itibaren sporun pek çok farklı branşıyla ilgilenmiştir.Ortaokul 7. sınıfta haltere başlayan Yüksel, Türkiye 3.'sü olmuştur. Yüksel, halterdeki bu başarısını 1 yıl devam ettirdikten sonra voleybola geçmiştir. Yüksel, voleybol kariyerinin 2. yılında tenis antrenörlüğüne başlamıştır. Survivor 2021 sezonuyla tanındı.