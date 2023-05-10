Survivor tarihinde bir ilk: Ödül oyununda 5 araba var

Survivor 2023'te ödül ve dokunulmazlık oyunları devam ediyor. Büyük finalin her geçen gün yaklaştığı Survivor'da ödüllerin büyüklüğü de artıyor. Ekranın klasikleşen yarışmalarından biri olan Survivor'ın 96. bölümünün sonunda bugüne kadar görülmemiş bir ödül verilecek.
Acun Ilıcalı, Survivor tarihinde eşi görülmemiş bir ödül vaat etti. Ödül oyunun vaadi 5 araba oldu. Kazanan takımın her bir yarışmacısına bir araba ödülü verilecek.
Parkura gelen 5 arabayı yarışmacılara gösteren ünlü sunucu, kazanan takımın her bir üyesinde bir araba verileceğini açıkladı.
Dokunulmazlık oyunları sonunda bu haftanın Survivor eleme adayları; Asena, Ertuğ, Buse ve Kürşat olarak belirlendi. Bu 4 isimden biri sms oylamasıyla adaya veda edecek.