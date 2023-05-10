Survivor tarihinde bir ilk: Ödül oyununda 5 araba var

Survivor 2023'te ödül ve dokunulmazlık oyunları devam ediyor. Büyük finalin her geçen gün yaklaştığı Survivor'da ödüllerin büyüklüğü de artıyor. Ekranın klasikleşen yarışmalarından biri olan Survivor'ın 96. bölümünün sonunda bugüne kadar görülmemiş bir ödül verilecek.