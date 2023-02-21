Survivor yarışmacıları depremi öğrendi mi? Gözyaşlarına boğuldular

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından ekran macerasına ara veren Survivor yeniden izleyicilerle buluştu. Survivor yarışmacılarının Türkiye'de binlerce kişinin hayatını kaybettiği deprem felaketini öğrendiği anlar bu akşamki bölümde yayınlanacak.

Survivor yarışmacıları depremi öğrendi mi? Gözyaşlarına boğuldular - 1

Türkiye'yi yasa boğan ve 10 ilde yıkıcı sonuçlara neden olan depremler nedeniyle aralarında Survivor'ın da olduğu birçok programa ara verilmişti. Depremden önce çekimleri yapılan Survivor, 20 Şubat Pazartesi günü yeniden ekran macerasına başladı.

Survivor yarışmacıları depremi öğrendi mi? Gözyaşlarına boğuldular - 2

Bölümün sonunda yarışmacıların depremi öğrendiği anlara yer verildi. Yarışmacıların göz yaşlarına boğulduğu görüntüler, bazı sosyal medya kullanıcılarının tepkisine neden oldu.

Survivor yarışmacıları depremi öğrendi mi? Gözyaşlarına boğuldular - 3

Görüntülerde yarışmacıları bilgilendiren Acun Ilıcalı'nın "Zor bir dönemi yaşıyoruz." sözleriyle durumu anlatmaya çalıştığı görülüyor.

Survivor yarışmacıları depremi öğrendi mi? Gözyaşlarına boğuldular - 4

BAZI YARIŞMACILARIN SURVİVOR'I BIRAKTIĞI İDDİA EDİLDİ

İddiaya göre depremi öğrenen yarışmnacılardan bazıları Survivor'dan ayrılık kararı aldı.

N-LIFE HABERLERİ

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