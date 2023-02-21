Survivor yarışmacıları depremi öğrendi mi? Gözyaşlarına boğuldular

Türkiye'yi yasa boğan ve 10 ilde yıkıcı sonuçlara neden olan depremler nedeniyle aralarında Survivor'ın da olduğu birçok programa ara verilmişti. Depremden önce çekimleri yapılan Survivor, 20 Şubat Pazartesi günü yeniden ekran macerasına başladı.
Bölümün sonunda yarışmacıların depremi öğrendiği anlara yer verildi. Yarışmacıların göz yaşlarına boğulduğu görüntüler, bazı sosyal medya kullanıcılarının tepkisine neden oldu.
Görüntülerde yarışmacıları bilgilendiren Acun Ilıcalı'nın "Zor bir dönemi yaşıyoruz." sözleriyle durumu anlatmaya çalıştığı görülüyor.
İddiaya göre depremi öğrenen yarışmnacılardan bazıları Survivor'dan ayrılık kararı aldı.