Survivor yarışmacıları depremi öğrendi mi? Gözyaşlarına boğuldular

Türkiye'yi yasa boğan ve 10 ilde yıkıcı sonuçlara neden olan depremler nedeniyle aralarında Survivor'ın da olduğu birçok programa ara verilmişti. Depremden önce çekimleri yapılan Survivor, 20 Şubat Pazartesi günü yeniden ekran macerasına başladı.