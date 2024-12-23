Survivor yeni sezon tarihi belli oldu: Survivor 2025 ne zaman başlıyor? Survivor ünlüler ve gönüllüler kadrosunda kimler var?

Survivor 2025 sezonuna ilişkin ayrıntılar belli oldu. Ocak ayında başlayacak olan Survivor, Ünlüler Gönüllüler formatıyla ekranlarda olacak. Peki, Survivor 2025 ne zaman başlıyor? Survivor ünlüler ve gönüllüler kadrosunda kimler var?

Survivor yeni sezon tarihi belli oldu: Survivor 2025 ne zaman başlıyor? Survivor ünlüler ve gönüllüler kadrosunda kimler var? - 1

Acun Ilıcalı'nın sunumu ile yıllardır ekran macerası devam eden fenomen yarışma programı Survivor'un yeni sezon tarihi yine heyecanla bekleniyor. Survivor adasında ünlüler ve gönüllülerin kıyasıya rekabetine sahne olacak yarışmanın 2025 tarihi araştırılıyor.

N-LIFE HABERLERİ

Survivor yeni sezon tarihi belli oldu: Survivor 2025 ne zaman başlıyor? Survivor ünlüler ve gönüllüler kadrosunda kimler var? - 2

SURVİVOR YENİ SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yayımlanan tanıtıma göre, Survivor yeni sezonu 1 Ocak 2025 Çarşamba günü başlayacak. Survivor çekimleri Dominik'te yapılıyor.

Survivor yeni sezon tarihi belli oldu: Survivor 2025 ne zaman başlıyor? Survivor ünlüler ve gönüllüler kadrosunda kimler var? - 3

SURVİVOR GÖNÜLLÜLER

BATUHAN

Survivor yeni sezon tarihi belli oldu: Survivor 2025 ne zaman başlıyor? Survivor ünlüler ve gönüllüler kadrosunda kimler var? - 4

TUĞBA

Survivor yeni sezon tarihi belli oldu: Survivor 2025 ne zaman başlıyor? Survivor ünlüler ve gönüllüler kadrosunda kimler var? - 5

DİLŞAH

Survivor yeni sezon tarihi belli oldu: Survivor 2025 ne zaman başlıyor? Survivor ünlüler ve gönüllüler kadrosunda kimler var? - 6

ADİLHAN

Survivor yeni sezon tarihi belli oldu: Survivor 2025 ne zaman başlıyor? Survivor ünlüler ve gönüllüler kadrosunda kimler var? - 7

GÖKSU

Survivor yeni sezon tarihi belli oldu: Survivor 2025 ne zaman başlıyor? Survivor ünlüler ve gönüllüler kadrosunda kimler var? - 8

KAAN

Survivor yeni sezon tarihi belli oldu: Survivor 2025 ne zaman başlıyor? Survivor ünlüler ve gönüllüler kadrosunda kimler var? - 9

KÜBRA

Survivor yeni sezon tarihi belli oldu: Survivor 2025 ne zaman başlıyor? Survivor ünlüler ve gönüllüler kadrosunda kimler var? - 10

SURVİVOR ÜNLÜLER

İSMAİL

Survivor yeni sezon tarihi belli oldu: Survivor 2025 ne zaman başlıyor? Survivor ünlüler ve gönüllüler kadrosunda kimler var? - 11

BARIŞ

Survivor yeni sezon tarihi belli oldu: Survivor 2025 ne zaman başlıyor? Survivor ünlüler ve gönüllüler kadrosunda kimler var? - 12

SERENAY

Survivor yeni sezon tarihi belli oldu: Survivor 2025 ne zaman başlıyor? Survivor ünlüler ve gönüllüler kadrosunda kimler var? - 13

ZEYNEP

Survivor yeni sezon tarihi belli oldu: Survivor 2025 ne zaman başlıyor? Survivor ünlüler ve gönüllüler kadrosunda kimler var? - 14

BATUHAN

Survivor yeni sezon tarihi belli oldu: Survivor 2025 ne zaman başlıyor? Survivor ünlüler ve gönüllüler kadrosunda kimler var? - 15

YAĞMUR

Survivor yeni sezon tarihi belli oldu: Survivor 2025 ne zaman başlıyor? Survivor ünlüler ve gönüllüler kadrosunda kimler var? - 16

AYŞE

Survivor yeni sezon tarihi belli oldu: Survivor 2025 ne zaman başlıyor? Survivor ünlüler ve gönüllüler kadrosunda kimler var? - 17

ZEYNEP

Survivor yeni sezon tarihi belli oldu: Survivor 2025 ne zaman başlıyor? Survivor ünlüler ve gönüllüler kadrosunda kimler var? - 18

ADEM

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