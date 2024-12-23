Survivor yeni sezon tarihi belli oldu: Survivor 2025 ne zaman başlıyor? Survivor ünlüler ve gönüllüler kadrosunda kimler var?
Survivor 2025 sezonuna ilişkin ayrıntılar belli oldu. Ocak ayında başlayacak olan Survivor, Ünlüler Gönüllüler formatıyla ekranlarda olacak. Peki, Survivor 2025 ne zaman başlıyor? Survivor ünlüler ve gönüllüler kadrosunda kimler var?
Acun Ilıcalı'nın sunumu ile yıllardır ekran macerası devam eden fenomen yarışma programı Survivor'un yeni sezon tarihi yine heyecanla bekleniyor. Survivor adasında ünlüler ve gönüllülerin kıyasıya rekabetine sahne olacak yarışmanın 2025 tarihi araştırılıyor.