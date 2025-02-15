Survivor’da 4. eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı? 14 Şubat Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte, haftanın eleme adayları
Survivor All Star, 2025’te haftanın eleme potası belli oldu. 14 Şubat cuma günü ekranlara gelen yeni bölümde All Star ve Gönüllüler haftanın son eleme adayını belirlemek için parkura çıktı. Yarışmacılar, elenme stresinden uzak kalabilmek için zorlu parkurlarda hem fiziksel hem de zihinsel olarak mücadele verdi. Dokunulmazlık oyununu kazanan takım gönüllüler olurken konseyde son eleme adayı belirlendi. Peki Survivor son eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı? İşte, Survivor’da haftanın eleme adayları…
Survivor’da bu hafta eleme adayları arasında hem All-Star hemde Gönüllüler arasından yarışmacılar yer aldı. Dokunulmazlık oyununu kaybeden takım konseyde haftanın son eleme adayını belirledi. Nefes kesen mücadele sonucunda Gönüllüler, son dokunulmazlık oyunu kazanırken yapılan konseyde Meryem ve Asena eşit oy aldı. Oylamada iki ismin öne çıkmasıyla birlikte son eleme adayını takımın performans birincisi Sema belirledi. Peki Survivor’da eleme adayı kim oldu? İşte, Survivor’da eleme heyecanı yaşayacak 4 yarışmacı…