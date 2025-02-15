Survivor’da 4. eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı? 14 Şubat Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte, haftanın eleme adayları

Survivor All Star, 2025’te haftanın eleme potası belli oldu. 14 Şubat cuma günü ekranlara gelen yeni bölümde All Star ve Gönüllüler haftanın son eleme adayını belirlemek için parkura çıktı. Yarışmacılar, elenme stresinden uzak kalabilmek için zorlu parkurlarda hem fiziksel hem de zihinsel olarak mücadele verdi. Dokunulmazlık oyununu kazanan takım gönüllüler olurken konseyde son eleme adayı belirlendi. Peki Survivor son eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı? İşte, Survivor’da haftanın eleme adayları…

Survivor’da 4. eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı? 14 Şubat Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte, haftanın eleme adayları - 1

Survivor’da bu hafta eleme adayları arasında hem All-Star hemde Gönüllüler arasından yarışmacılar yer aldı. Dokunulmazlık oyununu kaybeden takım konseyde haftanın son eleme adayını belirledi. Nefes kesen mücadele sonucunda Gönüllüler, son dokunulmazlık oyunu kazanırken yapılan konseyde Meryem ve Asena eşit oy aldı. Oylamada iki ismin öne çıkmasıyla birlikte son eleme adayını takımın performans birincisi Sema belirledi. Peki Survivor’da eleme adayı kim oldu? İşte, Survivor’da eleme heyecanı yaşayacak 4 yarışmacı…

N-LIFE HABERLERİ

Survivor’da 4. eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı? 14 Şubat Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte, haftanın eleme adayları - 2

SURVİVOR’DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor’da dokunulmazlık oyunu heyecanı hız kesmeden başladı. Oyunu kaybeden kırmızı takımda yapılan oylama sonrasında Asena ve Meryem eşit oy alırken kırmızı takımın eleme adayını performans birincisi olan Sema seçti. Sema, eleme potasına Meryem’i gönderirken haftanın eleme adayları Sema, Sevgi, Serenay ve Meryem oldu.

Survivor’da 4. eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı? 14 Şubat Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte, haftanın eleme adayları - 3

DÜELLO EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU

Survivor’da dört eleme adayının belli olmasının ardından Acun Ilıcalı, yarışmacıların performansına göre eşleşmeleri açıkladı. Düellolarda Sema ve Serenay karşı karşıya gelirken Sevgi ve Meryem ikilisi rakip oldu.

Survivor’da 4. eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı? 14 Şubat Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte, haftanın eleme adayları - 4

DOKUNULMAZLIK OYUNU MAVİ TAKIM KAZANDI

Survivor 2025 All Star - Gönüllüler’de haftanın dördüncü dokunulmazlık oyununda güç, denge, hız parkuru yarışmacıları zorladı. Elenme heyecanıyla karşı karşıya kalmamak isteyen yarışmacılar, dokunulmazlık oyununu kazanmak için kıyasıya rekabete girişti. Mavi takım Yusuf’un performansıyla final etabında 12-4 galip geldi. 

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