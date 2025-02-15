Survivor’da 4. eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı? 14 Şubat Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte, haftanın eleme adayları

Survivor’da bu hafta eleme adayları arasında hem All-Star hemde Gönüllüler arasından yarışmacılar yer aldı. Dokunulmazlık oyununu kaybeden takım konseyde haftanın son eleme adayını belirledi. Nefes kesen mücadele sonucunda Gönüllüler, son dokunulmazlık oyunu kazanırken yapılan konseyde Meryem ve Asena eşit oy aldı. Oylamada iki ismin öne çıkmasıyla birlikte son eleme adayını takımın performans birincisi Sema belirledi. Peki Survivor’da eleme adayı kim oldu? İşte, Survivor’da eleme heyecanı yaşayacak 4 yarışmacı…