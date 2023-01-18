Survivor'da dün kim elendi? İşte Survivor'dan elenen ilk isim

Ekran macerasına 15 Ocak 2023 tarihinde başlayan Survivor'da ilk eleme konseyi 17 Ocak Salı günü gerçekleşti. Seçkin, Berdan, Ümit ve Kürşat'ın eleme adayları koltuğunda oturduğu 3. bölümün sonunda bir kişi izleyici oylamasıyla adadan gitti.
Elenen isim Survivor 2023'e en erken veda eden isim olarak tarihe geçti.
Acun Ilıcalı, seyircilerin oylarıyla elenen ismi "Survivor 2023'e veda eden isim; Ümit!" sözleriyle açıkladı.
Survivor'dan elenen ilk isim olan Ümit Erdim, adaya veda konuşmasında "Gidiyorum, takımıma hala inanıyorum ve Survivor 2023'ün şampiyonu kırmızı takımdan çıkacak." ifadelerini kullandı.