Survivor'da dün kim elendi? İşte Survivor'dan elenen ilk isim

Survivor 2023'ün ilk eleme konseyi 17 Ocak Salı günü gerçekleşti. Eleme adayı gösterilen 4 yarışmacıdan biri Survivor adasına ve takımına vedi etti. Oylama sonuçlarının açıklanmasının ardından elenen ismi Acun Ilıcalı açıkladı. Peki, Survivor'da kim elendi? İşte Survivor'dan elenen ilk isim...

Survivor'da dün kim elendi? İşte Survivor'dan elenen ilk isim - 1

Ekran macerasına 15 Ocak 2023 tarihinde başlayan Survivor'da ilk eleme konseyi 17 Ocak Salı günü gerçekleşti. Seçkin, Berdan, Ümit ve Kürşat'ın eleme adayları koltuğunda oturduğu 3. bölümün sonunda bir kişi izleyici oylamasıyla adadan gitti.

Survivor'da dün kim elendi? İşte Survivor'dan elenen ilk isim - 2

Elenen isim Survivor 2023'e en erken veda eden isim olarak tarihe geçti.

Survivor'da dün kim elendi? İşte Survivor'dan elenen ilk isim - 3

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Acun Ilıcalı, seyircilerin oylarıyla elenen ismi "Survivor 2023'e veda eden isim; Ümit!" sözleriyle açıkladı.

Survivor'da dün kim elendi? İşte Survivor'dan elenen ilk isim - 4

ÜMİT ERDİM'İN VEDA KONUŞMASI

Survivor'dan elenen ilk isim olan Ümit Erdim, adaya veda konuşmasında "Gidiyorum, takımıma hala inanıyorum ve Survivor 2023'ün şampiyonu kırmızı takımdan çıkacak." ifadelerini kullandı.

N-LIFE HABERLERİ

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