Survivor'da kim elendi, hangi yarışmacı gitti? İşte Survivor'dan elenen isim

İsminin açıklanması ardından veda konuşması yapan Fatih, "İnanılmaz bir serüvendi. Zorlanmayı da çok sevdim, acı çekmeyi de çok sevdim, potaya girmeyi de çok sevdim, yokluğu da çok sevdim. Gençlere, özellikle öğrencilerime hayallerinden vazgeçmemelerini, istedikleri zaman istedikleri şeyi yapabileceklerini göstermiş oldum. Bütün arkadaşlarıma bu yolda başarılar diliyorum, yolları açık olsun. Her kimin kalbini kırdıysam, affola özür dilerim. Burası bir yarışma programı, hakkınızı helal edin."