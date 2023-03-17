Survivor'da kim elendi, hangi yarışmacı gitti? İşte Survivor'dan elenen isim

Survivor 2023'te haftanın elemesi yapıldı. 16 Mart tarihli bölümde yapılan konsey sonunda bir isim adaya veda etti. Ünlüler ve gönüllüler çıktıkları üç dokunulmazlık oyunu sonunda eleeme adaylarını belirlenmişti.
Survivor'da eleme potasında ünlülerden Cansu ve gönüllülerden Aziz, Alper ve Fatih yer alıyordu.
Adayları bir kez daha hatırlatan Acun Ilıcalı, elenen ismin açıkladı. Bu hafta diğer yarışmacılardan daha düşük oy alarak Survivor macerasına veda eden isim Fatih oldu.
İsminin açıklanması ardından veda konuşması yapan Fatih, "İnanılmaz bir serüvendi. Zorlanmayı da çok sevdim, acı çekmeyi de çok sevdim, potaya girmeyi de çok sevdim, yokluğu da çok sevdim. Gençlere, özellikle öğrencilerime hayallerinden vazgeçmemelerini, istedikleri zaman istedikleri şeyi yapabileceklerini göstermiş oldum. Bütün arkadaşlarıma bu yolda başarılar diliyorum, yolları açık olsun. Her kimin kalbini kırdıysam, affola özür dilerim. Burası bir yarışma programı, hakkınızı helal edin."