Survivor'da kim elendi? İşte Survivor son bölümde elenen isim

ADAYA VEDA KONUŞMASI

Veda konuşması yapan Barış, "Öncelikle size teşekkür ediyorum. Arkadaşlarıma dolu dolu anılar bıraktığım için çok mutluyum. Hayatım boyunca hep bir şeyi değiştirmek istedim, insanların bakış açısını.



Her şeyden önce insanlara kaybetmeyi öğretmek lazım. İnsanlar kaybedince nasıl bir psikolojiye giriyor, nasıl bir davranış sergiliyor, aslında o zaman başlıyor. Bunu öğretebilirsek hayat daha güzel olabilir.



Kaybederek başladım belki ama inanılmaz güzel şeyler yaşadım. Hep hayallerinin peşinden koşan Barış oldum. Hayat bana ne yaşatırsa yaşatsın umudumdan, hayalimden vazgeçmedim.

Burası benim olimpiyat köyüm gibi oldu. Kendimi göstermiş oldum. Sizi tanımak kıymetliydi. Her şey için çok sağolun abi." ifadelerini kullandı.