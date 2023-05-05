Survivor'da kim elendi? İşte Survivor son bölümde elenen isim

Survivor'da bir eleme bölümü daha geride kaldı. Eleme adayı gösterilen isimlerden biri SMS oylamasıyla adaya ve takımına veda etti. Elenen isim veda konuşmasıyla takdir topladı. Peki, Survivor'da kim elendi? İşte Survivor son bölümde elenen isim...

Survivor'da kim elendi? İşte Survivor son bölümde elenen isim - 1

Macerasını hız kesmeden sürdüren Survivor'da haftanın elemesi yapıldı. Survivor'ın 4 Mayıs'ta ekrana gelen 89. bölümünde 4 adaydan biri adaya ve hayallerine veda etti.

N-LIFE HABERLERİ

Survivor'da kim elendi? İşte Survivor son bölümde elenen isim - 2

SMS OYLAMASI BELİRLEDİ

Eleme kalan Cansu, Aziz, Ertuğ ve Barış arasında SMS oylaması yapıldı. Elenen ismi Acun Ilıcalı paylaştı.

Survivor'da kim elendi? İşte Survivor son bölümde elenen isim - 3

Survivor'ın 4 Mayıs tarihli bölümünde adaya veda eden isim Barış Telli oldu. Telli'nin elenmesi adadaki diğer isimleri de derinden etkiledi.

Survivor'da kim elendi? İşte Survivor son bölümde elenen isim - 4

ADAYA VEDA KONUŞMASI

Veda konuşması yapan Barış, "Öncelikle size teşekkür ediyorum. Arkadaşlarıma dolu dolu anılar bıraktığım için çok mutluyum. Hayatım boyunca hep bir şeyi değiştirmek istedim, insanların bakış açısını.

Her şeyden önce insanlara kaybetmeyi öğretmek lazım. İnsanlar kaybedince nasıl bir psikolojiye giriyor, nasıl bir davranış sergiliyor, aslında o zaman başlıyor. Bunu öğretebilirsek hayat daha güzel olabilir.

Kaybederek başladım belki ama inanılmaz güzel şeyler yaşadım. Hep hayallerinin peşinden koşan Barış oldum. Hayat bana ne yaşatırsa yaşatsın umudumdan, hayalimden vazgeçmedim.
Burası benim olimpiyat köyüm gibi oldu. Kendimi göstermiş oldum. Sizi tanımak kıymetliydi. Her şey için çok sağolun abi." ifadelerini kullandı.

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