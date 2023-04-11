Survivor 2023'e damga vuran diskalifiye kararı! Survivor'da kim, neden diskalifiye oldu?

"Survivor 2023'de kim, neden diskalifiye oldu?" sorusunun yanıtı belli oldu. Yayınlanan fragmanda sözleriyle bir ismin diskalifiye olduğu sinyalini veren Acun Ilıcalı, Survivor'ın 10 Nisan tarihli bölümünde diskalifiye edilen ismi ve nedenini açıkladı. Ilıcalı, mavi takımın yarışmacılarından Merve Yıldırım'ı oyunlar sırasındaki isteksiz yaklaşımı nedeniyle diskalifiye etti. İşte diskalifiye kararının çıktığı ada konseyinde yaşananlar...
Son günlerde düşen performansıyla dikkat çeken ve eleme adayları arasında yer alan Merve Yıldırım'a dönen Ilıcalı yarışmacıya duygularını sordu.
Babasına ve erkek arkadaşına özlemini dile getiren Merve, "Bugünkü performansım çok kötüydü, sadece bedenen oyundaydım. Potaya çıktığımdan beri bunu söylüyorum, takımı negatif etkilediğimi biliyorum, takım arkadaşlarımdan özür dilerim. Üzgün hissediyorum takımın kaderini etkilediğim için" ifadelerini kullandı.
Yarışmacının sözleri ardından Acun Ilıcalı, diskalifiye nedenini gözler önüne seren uzun bir açıklama yaptı. Ilıcalı, şunları söyledi: "Hayretler içerisindeyim. Bunu yapanı görmedim biliyor musunuz? Bugün yaşadığımız olay bana göre Survivor'da çok çok nadir görebileceğimiz bir olay.
Bencil olmamak zorundasın, kendini düşünemezsin. Sen başkaları için bir şey yapan biri misin genelde nasıl birisisindir? Ama bir şeyi kaçırmışım, kendime ders vermeyi kaçırmışım. İnsanlar bahane buluyorlar. Bahane en kolayı, bugün Asena dediği sorun, erkek arkadaşını getirsek karnım aça dönecek. Hepimiz oturduk Merve'yi Survior'da tutmaya çalışıyoruz. Sen şu an ne kadar zorlanırsan zorlanabilirsiniz ama arkadaşlarını yalnız bırakamazsın, onları düşünmek zorundasın. Fedakar olmak zorundasın."
Sorduğu soruya "Bu ruh halimle arkadaşlarıma destek olamayacağımı düşünüyorum." yanıtını alan Acun Ilıcalı, "Bu arkada meşalen var ya onu almana da gerek yok. Teşekkür ediyoruz. Survivor'a renk kattın. Arkadaşlarınla vedalaşmadan ayrılabilirsin." sözleriyle diskalifiye kararını duyurdu.