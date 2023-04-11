Survivor 2023'e damga vuran diskalifiye kararı! Survivor'da kim, neden diskalifiye oldu?

ACUN ILICALI'DAN SERT SÖZLER

Yarışmacının sözleri ardından Acun Ilıcalı, diskalifiye nedenini gözler önüne seren uzun bir açıklama yaptı. Ilıcalı, şunları söyledi: "Hayretler içerisindeyim. Bunu yapanı görmedim biliyor musunuz? Bugün yaşadığımız olay bana göre Survivor'da çok çok nadir görebileceğimiz bir olay.



Bencil olmamak zorundasın, kendini düşünemezsin. Sen başkaları için bir şey yapan biri misin genelde nasıl birisisindir? Ama bir şeyi kaçırmışım, kendime ders vermeyi kaçırmışım. İnsanlar bahane buluyorlar. Bahane en kolayı, bugün Asena dediği sorun, erkek arkadaşını getirsek karnım aça dönecek. Hepimiz oturduk Merve'yi Survior'da tutmaya çalışıyoruz. Sen şu an ne kadar zorlanırsan zorlanabilirsiniz ama arkadaşlarını yalnız bırakamazsın, onları düşünmek zorundasın. Fedakar olmak zorundasın."