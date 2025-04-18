Survivor'da şoke eden kural ihlali: Acun Ilıcalı konseyde açıkladı
Survivor'ın 17 Nisan akşamı yayınlanan yeni bölümdeki ada konseyinde Acun Ilıcalı yapılan kural ihlalini açıkladı. Peki Survivor'da kural ihlali yapan yarışmacılar kimler, ceza aldılar mı? İşte Survivor son bölümde yaşananlar...
Survivor'da heyecan giderek katlanıyor. Geçtiğimiz gün birleşme partisi heyecanı yaşanan Survivor'da 2025’te yaşanan kural ihlali damga vurdu.
17 Nisan 2025 gecesi konseyde konuşan Acun Ilıcalı, yarışma kurallarını ihlal eden ismi tüm takım arkadaşlarının önünde açıkladı.