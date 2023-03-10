Survivor'da neden eleme olmadı? Senem Genç ayrıldı mı, diskalifiye mi oldu? Acun Ilıcalı acil durum konseyinde duyurdu

ELEME OLMAYACAK

"Kavganın yaşandığı iki isim Asena ve Merve. Ciddi bir olay yaşandı ve bunun sonrasında Senem Survivor'a devam etmeyeceğini açıkladı. Neden ayrıldı, sebebi nedir açıkçası bilmiyorum. Ne yapacağımızı açıklıyorum. Bu konu ile ilgili karar vermemiz lazım, değerlendirmemiz lazım. Bununla ilgili bir konsey yapacağız ve kararlarmımızı açıklayacağız. Bu akşam için de söyleyecek tek bir şey var. Senem'in ayrılmasıyla bu hafta veda eden yarışmacı olduğu için eleme olmayacak. Yarın anlat bakalım oynayacaksınız iki yarışmacımızı oyunda olmayacak. Biz de durumu değerlendirecek sizi söyleyeceğiz. Barış ile Azizi'in adaylığı da düştü. '' sözlerini kullandı.