Survivor'da neden eleme olmadı? Senem Genç ayrıldı mı, diskalifiye mi oldu? Acun Ilıcalı acil durum konseyinde duyurdu

Survivor 2023'ün 9 Mart tarihli bölümünde sürpriz bir gelişme yaşandı. Acil durum konseyinden bir veda haberi çıktı. Acil durum konseyinin nedeni olarak Asena, Senem ve Merve kavgasını gösteren Acun Ilıcalı'nın Senem'in de kendi isteğiyle Survivor'dan çekildiği bilgisini paylaştı.
llıcalı, ayrılık haberini'' Bu konsey normal şartlarda mavi takımın konseyi olacaktı ve oylama olacaktı biliyolrsunuz. Ancak son dakika gelişme yaşandı. Survivor'da konseye az süre kala mavi takımın kampında yaşandı. Hiç görmek istemediğimiz, bu sene açıkçası hiç beklemediğimiz büyük bir tartışma sonrasında da bazı fiziksel temaslar söz konusu. Mavi takım kampında 2 yarışmacı açıkcası yarışma kurallarını zorlayacak derecede bir olay yaşadı. Arkadaşlarımla görüşmedim ve bir toplantı yapamadım. Bu konsey aslında bir oylama konseyi iken acil durum konseyine döndü diyebiliriz. Mavi takımdan Senem, yaşanan bu olay sonrasında Survivor'a devam etmeyeceğini açıkladı.
"Kavganın yaşandığı iki isim Asena ve Merve. Ciddi bir olay yaşandı ve bunun sonrasında Senem Survivor'a devam etmeyeceğini açıkladı. Neden ayrıldı, sebebi nedir açıkçası bilmiyorum. Ne yapacağımızı açıklıyorum. Bu konu ile ilgili karar vermemiz lazım, değerlendirmemiz lazım. Bununla ilgili bir konsey yapacağız ve kararlarmımızı açıklayacağız. Bu akşam için de söyleyecek tek bir şey var. Senem'in ayrılmasıyla bu hafta veda eden yarışmacı olduğu için eleme olmayacak. Yarın anlat bakalım oynayacaksınız iki yarışmacımızı oyunda olmayacak. Biz de durumu değerlendirecek sizi söyleyeceğiz. Barış ile Azizi'in adaylığı da düştü. '' sözlerini kullandı.
Barış ve Aziz'in adaylıkları düşmüş oldu. Değerlendirme toplantısı yapacaklarının altını çizen Acun Ilıcalı, "Yarın anlat bakalım oynayacaksınız. Bu iki arkadaşımız oyunda olmayacak. Biz de durumu değerlendirip sizlere açıklayacağız." ifadelerini kullandı.