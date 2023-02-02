Survivor'dan kim elendi, hangi yarışmacı veda etti? İşte 1 Şubat'ta Survivor'dan elenen isim

Elendiğini öğrenen Avcı; "Buraya beni getiren heyecan ve isteğimdi. Üç haftada inanılmaz büyük deneyimler elde ettim. Çok fazla şeyin değerini anladım hayatımdaki.



Tüm bunları fark etmiş olmak bana çok büyük farkındalıklar oluşturdu. Çok mutluyum bu sebeple. Kesinlikle bu üç haftayı hayatımın hiçbir anında unutmayacağım. Çok güzeldi bir serüvendi benim." sözleriyle Survivor'a ve takımına veda etti.