Survivor'dan kim elendi, hangi yarışmacı veda etti? İşte 1 Şubat'ta Survivor'dan elenen isim

Survivor'ın 1 Şubat tarihinde ekrana gelen 15. bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Eleme adayı gösterilen 4 yarışmacıdan biri Survivor adasına ve takımına veda etti. İzleyici oylamasının sonlandırılması ardından elenen yarışmacının ismini Acun Ilıcalı paylaştı.
Bu hafta eleme potasına kalan isimler gönüllüler arasından çıkmıştı. Aziz'in ardından Gizem Avcı, Tunga ve Senem eleme adayı olarak gösterilmişti.
Ilıcalı, yarışmaya veda eden ismi; "Bu hafta aday olan 4 isimden: Aziz, Avcı, Senem ve Tunga... Diğer rakiplerinden daha az oy alarak Survivor 2023'deki hayallerine bu akşam veda etmek zorunda kalacak yarışmacının ismini açıklıyorum. Survivor 2023'e bu akşam veda eden isim: Avcı." sözleriyle duyurdu.
Elendiğini öğrenen Avcı; "Buraya beni getiren heyecan ve isteğimdi. Üç haftada inanılmaz büyük deneyimler elde ettim. Çok fazla şeyin değerini anladım hayatımdaki.
Tüm bunları fark etmiş olmak bana çok büyük farkındalıklar oluşturdu. Çok mutluyum bu sebeple. Kesinlikle bu üç haftayı hayatımın hiçbir anında unutmayacağım. Çok güzeldi bir serüvendi benim." sözleriyle Survivor'a ve takımına veda etti.