Survivor'ın son bölümünde hangi takım kaybetti, eleme adayı kim oldu? İşte Survivor eleme adayları

2023 sezonuyla ekranlara geri dönen Survivor'da haftanın eleme adayları belirlendi. Dokunulmazlık oyunlarını kaybeden takımlar aralarından birini seçerek eleme potasına gönderdi. Dört eleme adayının belirlenmesi ardından bir yarışmacı, Survivor 2023'e veda edecek.
Survivor'da bir konsey gerilimi daha sona erdi. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu gönüllüler kaybetmiş, haftyanın ilk eleme adayları belirlenmişti. Aziz ve Chaby yeni haftanın ilk eleme adayları oldu.
Yokluk Adası'nda düzenlenen potadan kurtulma oyununu ise Chaby kazandı. Böylece Aziz potada yalnız kaldı.
Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda kazanan ünlüler takımı oldu. Gecenin sonunda gönüllüler takımında yapılan konseyde ise Survivor eleme adayları Fatih ve Gizem Avcı oldu.