Survivor'ın son bölümünde hangi takım kaybetti, eleme adayı kim oldu? İşte Survivor eleme adayları

Survivor'da kıran kırana geçen mücadeleler ardından eleme adayları belirlendi. Dokunulmazlığı kaybeden takımlar, aralarından eleme adayları çıkarıyor. Zorlu yarışmanın 30 Ocak tarihli bölümünde haftanın 2.eleme adayı belirlendi. Peki, Survivor'ın son bölümünde hangi takım kaybetti, eleme adayı kim oldu? İşte Survivor eleme adayları...

Survivor'ın son bölümünde hangi takım kaybetti, eleme adayı kim oldu? İşte Survivor eleme adayları - 1

2023 sezonuyla ekranlara geri dönen Survivor'da haftanın eleme adayları belirlendi. Dokunulmazlık oyunlarını kaybeden takımlar aralarından birini seçerek eleme potasına gönderdi. Dört eleme adayının belirlenmesi ardından bir yarışmacı, Survivor 2023'e veda edecek.

Survivor'ın son bölümünde hangi takım kaybetti, eleme adayı kim oldu? İşte Survivor eleme adayları - 2

Survivor'da bir konsey gerilimi daha sona erdi. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu gönüllüler kaybetmiş, haftyanın ilk eleme adayları belirlenmişti. Aziz ve Chaby yeni haftanın ilk eleme adayları oldu.

Survivor'ın son bölümünde hangi takım kaybetti, eleme adayı kim oldu? İşte Survivor eleme adayları - 3

YOKLUK ADASINDAN KURTULDU

Yokluk Adası'nda düzenlenen potadan kurtulma oyununu ise Chaby kazandı. Böylece Aziz potada yalnız kaldı.

Survivor'ın son bölümünde hangi takım kaybetti, eleme adayı kim oldu? İşte Survivor eleme adayları - 4

30 OCAK TARİHİNDE POTADAN ÇIKAN İSİMLER

Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda kazanan ünlüler takımı oldu. Gecenin sonunda gönüllüler takımında yapılan konseyde ise Survivor eleme adayları Fatih ve Gizem Avcı oldu.

N-LIFE HABERLERİ

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