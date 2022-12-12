Survivor'ın yeni sezon ilk yarışmacısı belli oldu: 2023 sezonu ne zaman başlayacak?

Survivor 2023 kadrosunda yer alacağı kesinleşen ilk isim belli oldu. Acun Ilıcalı, yeni sezonun ilk yarışmacısını "Survivor 2023 sezonu ilk yarışmacımız Berdan Mardini oldu. Kendisine başarılar diliyorum" sözleriyle duyurdu.
Acun Ilıcalı'nın ardından Berdan Mardini de "Hepimiz için hayırlı olsun, bakalım beni neler bekliyor?" ifadelerini kullandığı bir paylaşımda bulundu.
Yeni sezonun formatıyla ilgili ipuçları yayınlanan tanıtımla gelmişti. Eski görüntüler arasında konuşan Acun Ilıcalıİ "Survivor 2023’e hazır mısınız? Bu seneki sloganımız şu: Survivor akıl oyunları! Ada yaşamı ya da performansın dışında aklın da ön planda olduğu yeni bir Survivor geliyor. Yaşım var, hafif kilom var, çok yüzemem, çok koşamam demeyin, belki de pratik zekanız size oyunları kazandıracak." ifadelerini kullanmıştı.
Survivor 2023 sezonunun Masterchef'in sezonu tamamlamasının ardından başlaması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl Survivor 15 Ocak 2022 tarihinde ekran macerasına başlamıştı.