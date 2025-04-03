Sustalı Ceylan oyuncuları kimler? Sustalı Ceylan konusu ve oyuncu kadrosu

Aksiyon ve dramın iç içe geçtiği Sustalı Ceylan dizisinin yayın tarihi belli oldu. Süreç Film imzalı Sustalı Ceylan 4 Nisan Cuma akşamı saat 20.00'de ilk bölümüyle izleyiciyle buluşacak. İlk bölümde Sustalı Ceylan konusu ve oyuncu kadrosuna ilişkin ayrıntılar belli olacak. Peki, Sustalı Ceylan oyuncuları kimler?

Sustalı Ceylan oyuncuları kimler? Sustalı Ceylan konusu ve oyuncu kadrosu - 1

Sustalı Ceylan, hikayesiyle izleyiciyi etkilemek için gün sayıyor.Yönetmenliğini Volkan Kocatürk'ün üstlendiği, senaryosunu ise Sevgi Yılmaz'ın kaleme aldığı dizi; erkek egemen bir dünyada kendi kimliğini bulmaya çalışan ve hayatını sıfırdan inşa etme mücadelesi veren bir kadının destansı yolculuğunu ekrana taşıyacak.

N-LIFE HABERLERİ

Sustalı Ceylan oyuncuları kimler? Sustalı Ceylan konusu ve oyuncu kadrosu - 2

SUSTALI CEYLAN KONUSU

Dizinin ana karakterlerinden Ceylan'ın "22 yaşındayım, 6 yaşında bir oğlum var. Sen hesapla kaç yaşında anne olduğumu. İyi ki doğurmuşum, o olmasa bu hayat nasıl çekilirdi, hiç bilmiyorum." sözleri tanıtımlarda ön plana çıktı.

Sustalı Ceylan oyuncuları kimler? Sustalı Ceylan konusu ve oyuncu kadrosu - 3

SUSTALI CEYLAN OYUNCULARI

Başrollerini Sümeyye Aydoğan ve Burak Yörük'ün paylaştığı dizide, Celil Nalçakan, Melike Güner, Evrim Doğan, Seda Türkmen, Hasan Küçükçetin, Melisa Berberoğlu, Hakan Atalay, Hülya Aydın, Taha Bora Elkoca, Dilara Sümbül, Cezmi Baskın ve Gül Onat gibi usta isimler de yer alıyor.

Sustalı Ceylan oyuncuları kimler? Sustalı Ceylan konusu ve oyuncu kadrosu - 4

Suç ve dramı ustalıkla harmanlayan Sustalı Ceylan,  cuma akşamları izleyicilerle buluşacak.

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