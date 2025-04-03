Sustalı Ceylan oyuncuları kimler? Sustalı Ceylan konusu ve oyuncu kadrosu
Aksiyon ve dramın iç içe geçtiği Sustalı Ceylan dizisinin yayın tarihi belli oldu. Süreç Film imzalı Sustalı Ceylan 4 Nisan Cuma akşamı saat 20.00'de ilk bölümüyle izleyiciyle buluşacak. İlk bölümde Sustalı Ceylan konusu ve oyuncu kadrosuna ilişkin ayrıntılar belli olacak. Peki, Sustalı Ceylan oyuncuları kimler?
Sustalı Ceylan, hikayesiyle izleyiciyi etkilemek için gün sayıyor.Yönetmenliğini Volkan Kocatürk'ün üstlendiği, senaryosunu ise Sevgi Yılmaz'ın kaleme aldığı dizi; erkek egemen bir dünyada kendi kimliğini bulmaya çalışan ve hayatını sıfırdan inşa etme mücadelesi veren bir kadının destansı yolculuğunu ekrana taşıyacak.