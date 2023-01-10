Taçsız Prenses oyuncuları kimler? Yeni dizi Taçsız Prenses'in konusu ve karakterleri

Yapımını MF Yapım’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Volkan Keskin’in oturduğu ve senaryosunu Pınar Bulut ile Onur Koralp’in yazdığı “Taçsız Prenses” dizisinin yayın tarihi belli oldu. İlk tanıtımıyla dikkat çeken dizinin yeni tanıtımında Masal karakterinin (Elif Kurtaran) sevimli dostu Köfte ile sahneleri şimdiden kalpleri ısıtırken, birlikte yaşayacakları maceralar da büyük merak konusu oldu. Peki, Taçsız Prenses oyuncuları kimler? Yeni dizi Taçsız Prenses'in konusu ve karakterleri

Taçsız Prenses oyuncuları kimler? Yeni dizi Taçsız Prenses'in konusu ve karakterleri - 1

10 Ocak Salı günü ilk bölümüyle FOX izleyicisiyle buluşacak Taçsız Prenses'in kadrosunda; İsmail Hacıoğlu, Sümeyye Aydoğan, Tolga Tekin, Elif Kurtaran, Seda Akman, Mustafa Kırantepe, Feride Çetin, Merve Bulut ve Merve Şen gibi birbirinden çok sevilen oyuncular yer alıyor.

Taçsız Prenses oyuncuları kimler? Yeni dizi Taçsız Prenses'in konusu ve karakterleri - 2

TAÇSIZ PRENSES KONUSU

Taçsız Prenses’te; Hayatı boyunca hayalperest annesi Şirin’in (Feride Çetin) masallarıyla büyüyen Masal (Elif Kurtaran), annesinin kalp hastalığı nedeniyle hastaneye kaldırılmasıyla soğuk ve gerçekçi bir dünyanın içine hapsolur ve alabildiğine yırtıcı, hırçın, her kötülüğü yapabilecek bir kıza dönüşür.

Taçsız Prenses oyuncuları kimler? Yeni dizi Taçsız Prenses'in konusu ve karakterleri - 3

Masal’ın ilk destek göreceği kişi öğretmeni Evgin (İsmail Hacıoğlu) olurken işler zamanla herkes için tersine dönecektir. Kahramanımız Masal yolculuğu boyunca, bir yandan kendi masalını ararken bir yandan da hikayenin diğer kahramanlarının yarım kalmış masallarını tek tek tamamlayacak ve bu yolculukta Masal’ın en yakını ise yanından ayrılmayan köpeği Köfte olacaktır…

Taçsız Prenses oyuncuları kimler? Yeni dizi Taçsız Prenses'in konusu ve karakterleri - 4

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