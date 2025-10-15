Taşacak Bu Deniz dizisi nerede çekiliyor, oyuncuları kimler?

TAŞACAK BU DENİZ OYUNCULARI

Taşacak Bu Deniz oyuncuları arasında, birbirinden başarılı ve deneyimli birçok isim bulunuyor. Başrollerde Adil karakteriyle Ulaş Tuna Astepe ve Esme karakteriyle Deniz Baysal yer alıyor. Geniş kadroda ayrıca Burak Yörük (Oruç), Ava Z. Yaman (Eleni), Yeşim Ceren Bozoğlu (Zarife), Aytek Şayan (Şerif), Zeynep Atılgan (Fadime), Onur Dilber (Süleyman), Hakan Salınmış (Dursun), Gamze Süner Atay (Şirin), Gerçek Alnıaçık (Melina), Batuhan Bayar (Eyüphan), Erdem Şanlı (İsmail), Burcu Cavrar (Hicran), Ulviye Karaca (Şükriye), Seda Soysal (Emine), Hande Nur Tekin (Sevcan), Erkan Yüce (Hıdır), Emir Çubukçu (Behçet), Adil Şahin (Çetin), Nasmina Çoklaş (Muhsine), Ali Öner (Gökhan) ve Fester Abdü (Çakır Uşak) gibi yetenekli isimler bulunuyor. Güçlü oyuncu kadrosu, dizinin dramatik ve sürükleyici hikayesini izleyiciye en etkili şekilde aktarmayı hedefliyor.