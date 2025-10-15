Taşacak Bu Deniz dizisi nerede çekiliyor, oyuncuları kimler?
Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal’ın başrollerini paylaştığı ve iki düşman ailenin nefes kesen mücadelesini konu alan Taşacak Bu Deniz dizisi, ilk bölümüyle 10 Ekim Cuma akşamı izleyicilerle buluştu. Karadeniz doğasından görüntüler içeriden dizinin kadrosu ve çekim yerleri ön plana çıktı. Peki, Taşacak Bu Deniz dizisi nerede çekiliyor, oyuncuları kimler?
Başrollerini Ulaş Tuna Astepe ile Deniz Baysal'ın paylaştığı Taşacak Bu Deniz'in kadrosunda; Burak Yörük, Ava Z. Yaman, Yeşim Ceren Bozoğlu, Zeynep Atılgan, Onur Dilber ve Hakan Salınmış gibi güçlü isimler var. Karadeniz dizisi Taşacak Bu Deniz, Trabzon’un Arsin, Araklı, Sürmene ve Of ilçelerinde çekiliyor.