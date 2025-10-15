Taşacak Bu Deniz dizisi nerede çekiliyor, oyuncuları kimler?

Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal’ın başrollerini paylaştığı ve iki düşman ailenin nefes kesen mücadelesini konu alan Taşacak Bu Deniz dizisi, ilk bölümüyle 10 Ekim Cuma akşamı izleyicilerle buluştu. Karadeniz doğasından görüntüler içeriden dizinin kadrosu ve çekim yerleri ön plana çıktı. Peki, Taşacak Bu Deniz dizisi nerede çekiliyor, oyuncuları kimler?

Taşacak Bu Deniz dizisi nerede çekiliyor, oyuncuları kimler?

Başrollerini Ulaş Tuna Astepe ile Deniz Baysal'ın paylaştığı Taşacak Bu Deniz'in kadrosunda; Burak Yörük, Ava Z. Yaman, Yeşim Ceren Bozoğlu, Zeynep Atılgan, Onur Dilber ve Hakan Salınmış gibi güçlü isimler var. Karadeniz dizisi Taşacak Bu Deniz, Trabzon’un Arsin, Araklı, Sürmene ve Of ilçelerinde çekiliyor.

Taşacak Bu Deniz dizisi nerede çekiliyor, oyuncuları kimler?

TAŞACAK BU DENİZ KONUSU

Taşacak Bu Deniz, Karadeniz’in çetin doğasında, hırçın dalgalarla ve fırtınalarla yaşamaya alışmış insanların hikayesini merkezine alıyor. Taşacak Bu Deniz, bir yandan can düşmanı Furtunalılar ve Koçarililer ailelerinin bitmek bilmeyen kan davasını işlerken, diğer yandan bu düşmanlığın ortasında yeşeren büyük bir sevdanın mücadelesini ekrana taşıyor.

Taşacak Bu Deniz dizisi nerede çekiliyor, oyuncuları kimler?

Ayakları üzerinde dimdik duran, dirençli bir kadın ile Karadeniz'in fırtınalarıyla yarışan sevdasına tutkun bir erkeğin hikayesi, güçlü bir senaryo eşliğinde izleyicinin karşısına çıkacak.

Taşacak Bu Deniz dizisi nerede çekiliyor, oyuncuları kimler?

TAŞACAK BU DENİZ OYUNCULARI

Taşacak Bu Deniz oyuncuları arasında, birbirinden başarılı ve deneyimli birçok isim bulunuyor. Başrollerde Adil karakteriyle Ulaş Tuna Astepe ve Esme karakteriyle Deniz Baysal yer alıyor. Geniş kadroda ayrıca Burak Yörük (Oruç), Ava Z. Yaman (Eleni), Yeşim Ceren Bozoğlu (Zarife), Aytek Şayan (Şerif), Zeynep Atılgan (Fadime), Onur Dilber (Süleyman), Hakan Salınmış (Dursun), Gamze Süner Atay (Şirin), Gerçek Alnıaçık (Melina), Batuhan Bayar (Eyüphan), Erdem Şanlı (İsmail), Burcu Cavrar (Hicran), Ulviye Karaca (Şükriye), Seda Soysal (Emine), Hande Nur Tekin (Sevcan), Erkan Yüce (Hıdır), Emir Çubukçu (Behçet), Adil Şahin (Çetin), Nasmina Çoklaş (Muhsine), Ali Öner (Gökhan) ve Fester Abdü (Çakır Uşak) gibi yetenekli isimler bulunuyor. Güçlü oyuncu kadrosu, dizinin dramatik ve sürükleyici hikayesini izleyiciye en etkili şekilde aktarmayı hedefliyor.

