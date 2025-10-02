Taşacak Bu Deniz dizisinin yayın tarihi belli oldu

Deniz Baysal ve Ulaş Tuna Astepe’nin başrollerinde olduğu Taşacak Bu Deniz, gerilim ve aşkın iç içe geçtiği sahneleriyle ön plana çıkmıştı. Can düşmanı iki ailenin bitmeyen mücadelesini bir yabancının gözünden anlatan Taşacak Bu Deniz'in cuma günleri yayımlanmasına karar verildi.