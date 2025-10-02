Taşacak Bu Deniz dizisinin yayın tarihi belli oldu

Merakla beklenen yeni dizi "Taşacak Bu Deniz" izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Geniş oyuncu kadrosu ve güçlü hikayesiyle dikkat çeken "Taşacak Bu Deniz" yayın hayatına ekim ayında başlayacak.

Deniz Baysal ve Ulaş Tuna Astepe’nin başrollerinde olduğu Taşacak Bu Deniz, gerilim ve aşkın iç içe geçtiği sahneleriyle ön plana çıkmıştı. Can düşmanı iki ailenin bitmeyen mücadelesini bir yabancının gözünden anlatan Taşacak Bu Deniz'in cuma günleri yayımlanmasına karar verildi.

TAŞACAK BU DENİZ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

"Taşacak Bu Denuz" dizisinin yayın tarihi açıklandı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, başrollerini Deniz Baysal (Esme), Ulaş Tuna Astepe (Adil), Burak Yörük (Oruç), Ava Z. Yaman (Eleni), Yeşim Ceren Bozoğlu (Zarife), Aytek Şayan (Şerif) ve Zeynep Atılgan’ın (Fadime) paylaştığı yapım, 10 Ekim Cuma günü ilk bölümüyle izleyiciyle buluşacak.

KARADENİZ'İN HIRÇIN DOĞASINDA BİR AŞK HİKAYESİ

Taşacak Bu Deniz dizisi, dağların ve denizin zorlu koşullarıyla mücadele eden insanların hikâyesini ekranlara taşıyor. Ayakta dimdik duran Esme’nin duygusal dirayeti ile Adil’in fırtınalarla yarışan tutkulu aşkı, Karadeniz’in hırçın atmosferiyle harmanlanıyor.

Aşk, nefret ve hayatta kalma mücadelesinin iç içe geçtiği hikâye, izleyicilere hem duygu dolu hem de sürükleyici anlar yaşatacak.

