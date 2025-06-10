Tatlı Vatan filmi nerede çekildi? Tatlı Vatan oyuncuları ve konusu
10 Haziran tarihli yayın akışı nedeniyle Tatlı Vatan filminin kadrosu ve konusu merak ediliyor. Komedi türündeki film Kayseri’nin bir köyünde geçen olayları eğlenceli bir şekilde anlatıyor. Peki, Tatlı Vatan filmi nerede çekildi? Tatlı Vatan oyuncuları kimler?
Yönetmenliğini Hasan Doğan’ın üstlendiği, oyuncu kadrosunda Tuğba Melis Türk, Gürbey İleri, Suat Sungur ve Selahattin Taşdöğen’in yer aldığı "Tatlı Vatan" filmi, beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor.