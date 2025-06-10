Tatlı Vatan filmi nerede çekildi? Tatlı Vatan oyuncuları ve konusu

10 Haziran tarihli yayın akışı nedeniyle Tatlı Vatan filminin kadrosu ve konusu merak ediliyor. Komedi türündeki film Kayseri’nin bir köyünde geçen olayları eğlenceli bir şekilde anlatıyor. Peki, Tatlı Vatan filmi nerede çekildi? Tatlı Vatan oyuncuları kimler?

Tatlı Vatan filmi nerede çekildi? Tatlı Vatan oyuncuları ve konusu - 1

Yönetmenliğini Hasan Doğan’ın üstlendiği, oyuncu kadrosunda Tuğba Melis Türk, Gürbey İleri, Suat Sungur ve Selahattin Taşdöğen’in yer aldığı "Tatlı Vatan" filmi, beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor.

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Tatlı Vatan filmi nerede çekildi? Tatlı Vatan oyuncuları ve konusu - 2

TATLI VATAN FİLMİ KONUSU

Kayseri’nin bir köyünde verimsiz geçen bir senenin ardından köyün gençleri yıkılmıştır. Ağaçların soğuk yemesi ile meyve ağaçları küsmüş ve yağmursuz geçen yaz hasatlarını yarıdan daha aza düşürmüştür. Köyün iki delikanlısı Cemil ve Osman nişanlıları Fatmagül ve Şifa ile evlenemeyeceklerini düşünürlerken Alamancı Hüseyin’in kızı Ceylan’ın köye geleceğini duyarlar. Cemil ve Osman; Ceylan ile evlenerek kapağı Almanya’ya atma planları yaparlar. Fakat kapağın diğer yüzü vardır ikisi de nişanlıdır. İkili planlar yapıp Ceylan’ın peşine düşer ama Ceylan, köyün sulama sistemini iyileştirmek için çalışan Ziraat mühendisi Erkin ile yakınlaşır. Köyün su sistemi çözülür Ceylan Almanya’ya gitmez Tatlı Vatan’a kesin dönüş yapar.

Tatlı Vatan filmi nerede çekildi? Tatlı Vatan oyuncuları ve konusu - 3

TATLI VATAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri büyük ölçüde İzmir’in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı Mahallesi ve Urla ilçesinde yapılmıştır.

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