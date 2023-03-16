Tetikçinin Oğlu dizisinden ilk görüntüler paylaşıldı: Tetikçinin Oğlu oyuncuları kimler, konusu ne?

Mart ayında sete çıkan ve yayın tarihi merakla beklenen yeni dizi ‘Tetikçinin Oğlu’ ile ilgili ilk görüntüler geldi. Timuçin Esen ve Şevket Çoruh’u ilk kez bir araya getiren dizinin oyuncu kadrosu ve konusu açıklandı. Peki, etikçinin Oğlu oyuncuları kimler, konusu ne?

Tetikçinin Oğlu dizisinden ilk görüntüler paylaşıldı: Tetikçinin Oğlu oyuncuları kimler, konusu ne? - 1

Mart ayında sete çıkan ve yayın tarihi merakla beklenen yeni dizi ‘Tetikçinin Oğlu’nun çekimleri Bodrum’da devam ediyor.

N-LIFE HABERLERİ

Tetikçinin Oğlu dizisinden ilk görüntüler paylaşıldı: Tetikçinin Oğlu oyuncuları kimler, konusu ne? - 2

TETİKÇİNİN OĞLU KONUSU

Timuçin Esen ve Şevket Çoruh’u ilk kez bir araya getiren dizinin konusu kısaca şöyle:

Kırk yılın dostu; Korkmaz (Timuçin Esen) ve İskender (Şevket Çoruh).

İskender’in oğlu bir kaza sonucu vefat eder. Suçlanan ise Korkmaz’ın 22 yıl önce kaybettiği ve yıllardır aradığı oğlu, Metin (Genco Özak). Artık iki dost karşı karşıyalar; biri oğlu öldüğü için, diğeri ise oğlu ölmesin diye…

Tetikçinin Oğlu dizisinden ilk görüntüler paylaşıldı: Tetikçinin Oğlu oyuncuları kimler, konusu ne? - 3

OYUNCU KADROSU

Dizide Timuçin Esen ve Şevket Çoruh’a Genco Özak, Sezin Akbaşoğulları, Serhat Kılıç, Bahar Şahin, Esra Kızıldoğan ve Baran Can Eraslan gibi birbirinden değerli oyuncular eşlik ediyor.

Tetikçinin Oğlu dizisinden ilk görüntüler paylaşıldı: Tetikçinin Oğlu oyuncuları kimler, konusu ne? - 4

Çok yakında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan yeni dizi ‘Tetikçinin Oğlu’nun yapımını O3 Medya ve Same Film, yapımcılığını Saner Ayar ile Ömer Durak üstleniyor. Genel hikaye ve senaryosu Gökhan Horzum’a ait olan dizininin yönetmen koltuğunda ise Yağız Alp Akaydın ve Emre Aybek oturuyor.

Etkileyici oyuncu kadrosu ve heyecan verici konusuyla ‘Tetikçinin Oğlu’, çok yakında!

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