Tetikçinin Oğlu dizisinden ilk görüntüler paylaşıldı: Tetikçinin Oğlu oyuncuları kimler, konusu ne?

TETİKÇİNİN OĞLU KONUSU

Timuçin Esen ve Şevket Çoruh’u ilk kez bir araya getiren dizinin konusu kısaca şöyle:



Kırk yılın dostu; Korkmaz (Timuçin Esen) ve İskender (Şevket Çoruh).



İskender’in oğlu bir kaza sonucu vefat eder. Suçlanan ise Korkmaz’ın 22 yıl önce kaybettiği ve yıllardır aradığı oğlu, Metin (Genco Özak). Artık iki dost karşı karşıyalar; biri oğlu öldüğü için, diğeri ise oğlu ölmesin diye…