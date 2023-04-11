Tetikçinin Oğlu dizisinin oyuncuları kimler? İşte Tetikçinin Oğlu'nun konusu ve kadrosu hakkındaayrıntılar...

TETİKÇİNİN OĞLU DİZİSİNİN KONUSU

“Tetikçinin Oğlu”nda; kırk yılın dostu Korkmaz (Timuçin Esen) ve İskender (Şevket Çoruh) oğulları için kıyasıya bir çatışmaya girerler. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Oğlunun öcünü almaya çalışan İskender geçmişi ile yüzleşecek; yıllar sonra oğlu Metin'i (Genco Özak) bulan Korkmaz ise yeniden baba olmayı öğrenmek zorunda kalacaktır.