Tetikçinin Oğlu dizisinin oyuncuları kimler? İşte Tetikçinin Oğlu'nun konusu ve kadrosu hakkındaayrıntılar...

Yeni dizi Tetikçinin Oğlu'nun ilk bölüm tarihine kısa bir süre kala oyuncu kadrosu ve konusuyla ilgili araştırmalar başladı. Salı akşamları yayınlanacak olan Tetikçinin Oğlu'nun 1. bölümünde dizinin kadrosu ve konusuyla ilgili ayrıntılar belli olacak. Peki, Tetikçinin Oğlu dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var? İşte Tetikçinin Oğlu'nun konusu ve kadrosu hakkında ayrıntılar...

Tetikçinin Oğlu dizisinin oyuncuları kimler? İşte Tetikçinin Oğlu'nun konusu ve kadrosu hakkındaayrıntılar... - 1

Yapımını O3 Medya ve Same Film'in, yapımcılığını Saner Ayar ile Ömer Durak'ın üstlendiği, genel hikaye ve senaryosunu Gökhan Horzum'un kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Yağız Alp Akaydın ile Emre Aybek'in oturduğu “Tetikçinin Oğlu” dizisinin yayın tarihi duyuruldu.

N-LIFE HABERLERİ

Tetikçinin Oğlu dizisinin oyuncuları kimler? İşte Tetikçinin Oğlu'nun konusu ve kadrosu hakkındaayrıntılar... - 2

İLK BÖLÜM TARİHİ

Temponun giderek yükseleceği ve izleyiciye heyecanlı dakikalar yaşatacak “Tetikçinin Oğlu”, ilk bölümüyle 11 Nisan Salı günü izleyicisiyle buluşacak.

Tetikçinin Oğlu dizisinin oyuncuları kimler? İşte Tetikçinin Oğlu'nun konusu ve kadrosu hakkındaayrıntılar... - 3

TETİKÇİNİN OĞLU OYUNCU KADROSU

Dizide Timuçin Esen ve Şevket Çoruh'a; Genco Özak'ın yanı sıra, Sezin Akbaşoğulları, Serhat Kılıç, Bahar Şahin, Esra Kızıldoğan ve Baran Can Eraslan gibi birbirinden değerli oyuncular da eşlik ediyor.

Tetikçinin Oğlu dizisinin oyuncuları kimler? İşte Tetikçinin Oğlu'nun konusu ve kadrosu hakkındaayrıntılar... - 4

TETİKÇİNİN OĞLU DİZİSİNİN KONUSU

“Tetikçinin Oğlu”nda; kırk yılın dostu Korkmaz (Timuçin Esen) ve İskender (Şevket Çoruh) oğulları için kıyasıya bir çatışmaya girerler. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Oğlunun öcünü almaya çalışan İskender geçmişi ile yüzleşecek; yıllar sonra oğlu Metin'i (Genco Özak) bulan Korkmaz ise yeniden baba olmayı öğrenmek zorunda kalacaktır.

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