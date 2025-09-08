Türkler Çıldırmış Olmalı 2: Mavi Vatan filmi oyuncuları
"Türkler Çıldırmış Olmalı 2: Mavi Vatan" filmi vizyona hazırlanıyor. İlk filmiyle büyük ilgi gören serinin devam halkasında bu kez denizlerde geçen aksiyon dolu bir hikâye izleyiciyle buluşacak. Kadrosunda ünlü oyuncuların yer aldığı yapım, komedi ve macerayı bir araya getirerek sinemaseverlere keyifli anlar yaşatmayı hedefliyor. Filmin oyuncu kadrosu ve detayları merakla araştırılıyor.
Türkler Çıldırmış Olmalı 2: Mavi Vatan” filminin oyuncu kadrosu belli oldu. Yönetmenliğini Murat Aslan’ın üstlendiği filmde; Ömer Başdoğan, Kadir Çöpdemir, Peker Açıkalın, İnan Ulaş Torun, Bülent Çolak, Sadi Celil Cengiz, Yeşim Salkım, Gökçen Gökçebağ, Burhan Öcal, Atilla Olgaç, Zehra Yılmaz ve Elif Güçkıran rol alıyor. Komedi ve aksiyonu bir araya getiren yapım, geniş oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.