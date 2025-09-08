Türkler Çıldırmış Olmalı 2: Mavi Vatan filmi oyuncuları

Türkler Çıldırmış Olmalı 2: Mavi Vatan” filminin oyuncu kadrosu belli oldu. Yönetmenliğini Murat Aslan’ın üstlendiği filmde; Ömer Başdoğan, Kadir Çöpdemir, Peker Açıkalın, İnan Ulaş Torun, Bülent Çolak, Sadi Celil Cengiz, Yeşim Salkım, Gökçen Gökçebağ, Burhan Öcal, Atilla Olgaç, Zehra Yılmaz ve Elif Güçkıran rol alıyor. Komedi ve aksiyonu bir araya getiren yapım, geniş oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.