Üçlü Pürüz filmi nerede çekildi? Üçlü Pürüz filmi oyuncuları ve konusu

ÜÇLÜ PÜRÜZ FİLMİ KONUSU



Ailelerinden gizli bir şekilde evlenen Fatih (Özgür Can Çoban) ve Eda (Ecenaz Üçer), bankacı olan arkadaşları Serhat’tan (Okan Cabalar) sahte nikah memuru olmasını ve Adana’ya gelerek ailelerinin karşısında nikahlarını kıymasını ister. Adana yolculuğunda Serhat’a nikah şahidi olmaları için ortak arkadaşları Haktan (Emrah Kaman) ve Utku’da (Korhan Herduran) eşlik eder.



Ancak yolculukları sırasında arabaları çalınır. Üç arkadaşın yaşayacağı talihsizlikler bununla sınırlı kalmayacak, düğüne yetişmeye çalışırken kendilerini geri dönüşü olmayan bir maceranın içinde bulacaklardır!