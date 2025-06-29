Üçlü Pürüz filmi nerede çekildi? Üçlü Pürüz filmi oyuncuları ve konusu
Üçlü Pürüz filmi beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmenliğini Vedat Uyar’ın üstlendiği film, üç arkadaşın talihsizliklerle dolu yolculuğunu anlatıyor. Peki, Üçlü Pürüz filmi nerede çekildi? Üçlü Pürüz filmi oyuncuları kimleri?
Vizyonu 21 Nisan 2023 tarihinde gerçekleşen komedi filmi “Üçlü Pürüz”, yönetmen Vedat Uyar yönetiminde, İstanbul, Bolu ve en yoğun olarak Adana şehirlerinde çekildi; toplamda yaklaşık altı hafta süren çekim dönemine sahipti.