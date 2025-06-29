Üçlü Pürüz filmi nerede çekildi? Üçlü Pürüz filmi oyuncuları ve konusu

Üçlü Pürüz filmi beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmenliğini Vedat Uyar’ın üstlendiği film, üç arkadaşın talihsizliklerle dolu yolculuğunu anlatıyor. Peki, Üçlü Pürüz filmi nerede çekildi? Üçlü Pürüz filmi oyuncuları kimleri?

Üçlü Pürüz filmi nerede çekildi? Üçlü Pürüz filmi oyuncuları ve konusu - 1

Vizyonu 21 Nisan 2023 tarihinde gerçekleşen komedi filmi “Üçlü Pürüz”, yönetmen Vedat Uyar yönetiminde, İstanbul, Bolu ve en yoğun olarak Adana şehirlerinde çekildi; toplamda yaklaşık altı hafta süren çekim dönemine sahipti.

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Üçlü Pürüz filmi nerede çekildi? Üçlü Pürüz filmi oyuncuları ve konusu - 2

ÜÇLÜ PÜRÜZ FİLMİ OYUNCULARI

Yıldızlarla dolu kadrosu arasında Okan Cabalar (Serhat), Emrah Kaman (Haktan), Korhan Herduran (Utku), Özgür Can Çoban (Fatih), Ecenaz Üçer (Eda), Müfit Kayacan, Nilgün Kasapbaşoğlu, Hakan Altıner, Selim Erdoğan, Deniz Gündoğdu, Bora Karakul ve Haluk Levent gibi isimler öne çıkıyor.

Üçlü Pürüz filmi nerede çekildi? Üçlü Pürüz filmi oyuncuları ve konusu - 3

ÜÇLÜ PÜRÜZ FİLMİ KONUSU


Ailelerinden gizli bir şekilde evlenen Fatih (Özgür Can Çoban) ve Eda (Ecenaz Üçer), bankacı olan arkadaşları Serhat’tan (Okan Cabalar) sahte nikah memuru olmasını ve Adana’ya gelerek ailelerinin karşısında nikahlarını kıymasını ister. Adana yolculuğunda Serhat’a nikah şahidi olmaları için ortak arkadaşları Haktan (Emrah Kaman) ve Utku’da (Korhan Herduran) eşlik eder.

Ancak yolculukları sırasında arabaları çalınır. Üç arkadaşın yaşayacağı talihsizlikler bununla sınırlı kalmayacak, düğüne yetişmeye çalışırken kendilerini geri dönüşü olmayan bir maceranın içinde bulacaklardır!

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