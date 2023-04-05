Usta oyuncu Hümeyra Yüz Yıllık Mucize’de Müzeyyen rolüyle beğeni topladı

Başrollerinde Birkan Sokullu ve Ebru Şahin’in yer aldığı "Yüz Yıllık Mucize" dizisinin beğeni toplayan renkli ve eğlenceli karakteri Müzeyyen, yeni bölümde yine iddialı geliyor.

Usta oyuncu Hümeyra Yüz Yıllık Mucize’de Müzeyyen rolüyle beğeni topladı - 1

Star ekranlarında yayınlanan "Yüz Yıllık Mucize" dizisinde Müzeyyen karakteri seyirciyi her bölümde ekrana bağlıyor.

Başrollerini Ebru Şahin ve Birkan Sokullu’nun paylaştığı "Yüz Yıllık Mucize" dizisinin sevilen karakteri Müzeyyen, Hümeyra’nın usta oyunculuğunda hayat buluyor.

Sevilen dizinin yayınlanan ilk iki bölümüne damga vuran Müzeyyen karakteri, 3. bölüm fragmanında yer alan İstiklal Caddesi’ndeki dans sahnesi ile yine merak ve heyecan uyandırıyor.

N-LIFE HABERLERİ

Usta oyuncu Hümeyra Yüz Yıllık Mucize’de Müzeyyen rolüyle beğeni topladı - 2

Eğlenceli kişiliği, renkli kostümleri, şakaları ve dansları ile seyirciyi ekran başına bağlayan Müzeyyen, dizinin sevilen karakterleri arasında yerini çoktan aldı.

Usta oyuncu Hümeyra Yüz Yıllık Mucize’de Müzeyyen rolüyle beğeni topladı - 3

Sevilen dizi 3. bölümüyle 6 Nisan Perşembe akşamı saat 20.00’de Star ekranlarında olacak.

Usta oyuncu Hümeyra Yüz Yıllık Mucize’de Müzeyyen rolüyle beğeni topladı - 4

OGM Pictures’ın yapımcılığını üstlendiği ve yönetmenliğini Hilal Saral’ın yaptığı, Nuran Evren Şit’in kaleme aldığı "Yüz Yıllık Mucize"nin oyuncu kadrosunda Birkan Sokullu, Ebru Şahin, Zerrin Tekindor, Necip Memili, Gözde Seda Altuner, Laçin Ceylan, Ayşegül Cengiz, Yalçın Hafızoğlu, Merve Nur Bengi, Ecem Çalhan, Zehra Kelleci ve Hümeyra yer alıyor.

İlgi çekici hikayesiyle "Yüz Yıllık Mucize", her perşembe Star’da ekrana geliyor.

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