Usta oyuncu Hümeyra Yüz Yıllık Mucize’de Müzeyyen rolüyle beğeni topladı

Star ekranlarında yayınlanan "Yüz Yıllık Mucize" dizisinde Müzeyyen karakteri seyirciyi her bölümde ekrana bağlıyor.

Başrollerini Ebru Şahin ve Birkan Sokullu’nun paylaştığı "Yüz Yıllık Mucize" dizisinin sevilen karakteri Müzeyyen, Hümeyra’nın usta oyunculuğunda hayat buluyor.

Sevilen dizinin yayınlanan ilk iki bölümüne damga vuran Müzeyyen karakteri, 3. bölüm fragmanında yer alan İstiklal Caddesi’ndeki dans sahnesi ile yine merak ve heyecan uyandırıyor.