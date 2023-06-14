Üvey Anne dizisinin yayın tarihi belli oldu: Ne zaman başlayacak, oyuncu kadrosunda kimler var?

Üvey Anne dizisinin yayın tarihi belli oldu. . Gerçek bir hikayeden yola çıkarak, Hülya Vural ve Yasemin Kırbaş'ın kaleme aldığı, Yasemin Türkmenli'nin yönettiği Üvey Anne, her Pazartesi atv ekranlarında olacak. Peki, Üvey Anne dizisi ne zaman başlayacak, oyuncu kadrosunda kimler var?

Üvey Anne dizisinin yayın tarihi belli oldu: Ne zaman başlayacak, oyuncu kadrosunda kimler var? - 1

Yaz sezonu dizilerinden Üvey Anne'nin yayın tarihi belli oldu. Oyuncu kadrosunda; Hazal Filiz Küçükköse, Kutsi, Aslı Tandoğan, Ezgi Şenler, Ayşegül Günay, Hakan Eratik, Emin Günenç, Ayşen İnci, Mihriban Er, İbrahim Şahin, Bengü Ergin, Nehir Gökdemir, Doruk Öztürk, Ali Yerlikaya, Ecenaz Üçer, Yasemin Nil Yılmaz, Duygu Erokan, Göker Ersivri, Deniz Hiracan, Selinda Nur Keküllüoğlu gibi başarılı oyuncular ile çocuk oyuncu Emir Kaan Özkan'ın yer aldığı Üvey Anne dizisi 19 Haziran Pazartesi akşamı atv'de.

N-LIFE HABERLERİ

Üvey Anne dizisinin yayın tarihi belli oldu: Ne zaman başlayacak, oyuncu kadrosunda kimler var? - 2

ÜVEY ANNE'YE HAZAL FİLİZ KÜÇÜKKÖSE HAYAT VERECEK

Hazal Filiz Küçükköse başarılı, zeki, çekici, bir o kadar da haset olan Serap karakterine hayat verecek. Serap hayattaki amaçları için 3 çocuk babası Faruk'u elde etmeye çalışacak.

Üvey Anne dizisinin yayın tarihi belli oldu: Ne zaman başlayacak, oyuncu kadrosunda kimler var? - 3

ÇEKİMLERİ MUĞLA'DA BAŞLADI

Dokusu, taş evleri, unutulmaz gün batımı manzarası ve eşsiz doğa güzellikleri ile ekranda görsel şölen yaratacak olan Üvey Anne, alışılagelmiş yaz dizilerinin aksine dramatik tasarımı ile bir babanın çocuklarına olan bağlılığının duygu dolu hikâyesini ekranlara getirecek.

Üvey Anne dizisinin yayın tarihi belli oldu: Ne zaman başlayacak, oyuncu kadrosunda kimler var? - 4

FARUK KARAKTERİ HAKKINDA

İstanbul Üniversitesi İşletme bölümünden mezun, karısı ve çocukları hayatının vazgeçilmezi olmuş, babasından devraldığı seramik fabrikasını yurt dışına taşıyarak iş dünyasında da kendini ispatlamış bir adam. Okurken âşık olduğu Efsun ile evlenebilmek için annesi Sabahat Hanım ile ilişkisini kesebilecek kadar kararlı, kendi doğrularının peşinde koşan, güçlü bir karakter. Elde edilmesi kolay olmayan, sevdiğindeyse ölümüne seven bir adam Faruk. Onur, gurur ve ahlak vazgeçilmez üçlüsüdür.

DAHA FAZLA GÖSTER