Üvey Anne dizisinin yayın tarihi belli oldu: Ne zaman başlayacak, oyuncu kadrosunda kimler var?
Üvey Anne dizisinin yayın tarihi belli oldu. . Gerçek bir hikayeden yola çıkarak, Hülya Vural ve Yasemin Kırbaş'ın kaleme aldığı, Yasemin Türkmenli'nin yönettiği Üvey Anne, her Pazartesi atv ekranlarında olacak. Peki, Üvey Anne dizisi ne zaman başlayacak, oyuncu kadrosunda kimler var?
Yaz sezonu dizilerinden Üvey Anne'nin yayın tarihi belli oldu. Oyuncu kadrosunda; Hazal Filiz Küçükköse, Kutsi, Aslı Tandoğan, Ezgi Şenler, Ayşegül Günay, Hakan Eratik, Emin Günenç, Ayşen İnci, Mihriban Er, İbrahim Şahin, Bengü Ergin, Nehir Gökdemir, Doruk Öztürk, Ali Yerlikaya, Ecenaz Üçer, Yasemin Nil Yılmaz, Duygu Erokan, Göker Ersivri, Deniz Hiracan, Selinda Nur Keküllüoğlu gibi başarılı oyuncular ile çocuk oyuncu Emir Kaan Özkan'ın yer aldığı Üvey Anne dizisi 19 Haziran Pazartesi akşamı atv'de.