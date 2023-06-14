Üvey Anne dizisinin yayın tarihi belli oldu: Ne zaman başlayacak, oyuncu kadrosunda kimler var?

FARUK KARAKTERİ HAKKINDA

İstanbul Üniversitesi İşletme bölümünden mezun, karısı ve çocukları hayatının vazgeçilmezi olmuş, babasından devraldığı seramik fabrikasını yurt dışına taşıyarak iş dünyasında da kendini ispatlamış bir adam. Okurken âşık olduğu Efsun ile evlenebilmek için annesi Sabahat Hanım ile ilişkisini kesebilecek kadar kararlı, kendi doğrularının peşinde koşan, güçlü bir karakter. Elde edilmesi kolay olmayan, sevdiğindeyse ölümüne seven bir adam Faruk. Onur, gurur ve ahlak vazgeçilmez üçlüsüdür.