Uzak Şehir Kaya ölüyor mu? Atakan Özkaya Uzak Şehir dizisinden ayrılıyor mu?

Uzak Şehir dizisinin ekrana gelen 27. son bölümünde Kaya'nın uçurumdan yuvarlanarak alevler arasında kalması ardından dizi takipçileri, Kaya'nın dizideki akıbetini merak eder oldu. Atakan Özkaya'nın hayat verdiği Kaya ölüyor mu, diziden ayrılıyor mu? Dizinin beklenen 28. yeni bölüm fragmanı da yayımlandı. Peki, Kaya öldü mü?

Uzak Şehir Kaya ölüyor mu? Atakan Özkaya Uzak Şehir dizisinden ayrılıyor mu? - 1

Kanal D ekranlarının fenomen dizilerinden Uzak Şehir'de Kaya'nın başına gelen olay sonrası sevenleri heyecanlı bekleyişe başladı. Her hafta pazartesi günü yeni bölümü ile ekrana gelen Uzak Şehir dizisinde Kaya'yı oynayan Atakan Özkaya ayrılıyor mu?

N-LIFE HABERLERİ

Uzak Şehir Kaya ölüyor mu? Atakan Özkaya Uzak Şehir dizisinden ayrılıyor mu? - 2

UZAK ŞEHİR KAYA ÖLÜYOR MU?

Sevilen dizi Uzak Şehir'in 26 Mayısta ekrana gelen 27. son bölümünde Kaya, ağabeyinin katili olduğunu öğrendiği Nadim'in peşine düşer.

Uzak Şehir Kaya ölüyor mu? Atakan Özkaya Uzak Şehir dizisinden ayrılıyor mu? - 3

Nadim'i zorla kendi arabasına bindiren Kaya, arabayla uçurumdan yuvarlanır. Ağabeyi Cihan'ın gözleri önünde içinde bulunduğu araç alev alır.

Uzak Şehir Kaya ölüyor mu? Atakan Özkaya Uzak Şehir dizisinden ayrılıyor mu? - 4

28. bölümde sezon finali yapacak dizinin yeni bölüm fragmanında Demir intikam yemini eder. Nare için güzel bir son olurken kardeşi Kaya'nın akıbetine dair fragmanda detay verilmedi.

Kaya'nın dizideki durumu ise pazartesi günü ekrana gelecek bölümle netleşecek.

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