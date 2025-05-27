Uzak Şehir Kaya ölüyor mu? Atakan Özkaya Uzak Şehir dizisinden ayrılıyor mu?

28. bölümde sezon finali yapacak dizinin yeni bölüm fragmanında Demir intikam yemini eder. Nare için güzel bir son olurken kardeşi Kaya'nın akıbetine dair fragmanda detay verilmedi.



Kaya'nın dizideki durumu ise pazartesi günü ekrana gelecek bölümle netleşecek.