Uzak Şehir Kaya ölüyor mu? Atakan Özkaya Uzak Şehir dizisinden ayrılıyor mu?
Uzak Şehir dizisinin ekrana gelen 27. son bölümünde Kaya'nın uçurumdan yuvarlanarak alevler arasında kalması ardından dizi takipçileri, Kaya'nın dizideki akıbetini merak eder oldu. Atakan Özkaya'nın hayat verdiği Kaya ölüyor mu, diziden ayrılıyor mu? Dizinin beklenen 28. yeni bölüm fragmanı da yayımlandı. Peki, Kaya öldü mü?
Kanal D ekranlarının fenomen dizilerinden Uzak Şehir'de Kaya'nın başına gelen olay sonrası sevenleri heyecanlı bekleyişe başladı. Her hafta pazartesi günü yeni bölümü ile ekrana gelen Uzak Şehir dizisinde Kaya'yı oynayan Atakan Özkaya ayrılıyor mu?